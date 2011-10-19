Aynı anda 8 ayrı PKK grubu saldırmış

Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinin Keklikdere bölgesinde ve Çukurca ilçe merkezinde konuşlu birliklere 8 ayrı PKK grubu tarafından saldırı düzenlendi. Gece saat 01.00 sıralarında başlayan saldırı sonucu çıkan çatışma sabah saatlerine kadar sürdü

Teröristler tarafından gece saatlerinde emniyet ve jandarma binalarına yönelik gerçekleştirilen saldırıların bilançosu sabah saatlerinde ortaya çıktı. Gece saatlerinde başlayan saldırılarda polis ya da asker olduğu belirtilmeksizin 26 güvenlik görevlisinin şehit olduğu belirtildi.