Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu

Hindistan'da aynı aileden 11 kişinin cesedi evde boğazlarından asılmış halde bulunurken, polise göre olay cinayete benzemediği gibi herhangi bir intihar izine de rastlanmadı.

Hintistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Burari kasabasında bir evde, aynı aileden 11 kişinin cesedine rastlandı. Cesetlerden 7'sinin kadın, 4'ününse erkek olduğu açıklandı.

POLİS, ÖLÜM SEBEBİNDEN EMİN DEĞİL

Polisten yapılan açıklamada, 10 cesedin gözleri bağlı tavana iple asılı, birinin de yerde uzanmış şekilde bulunduğu bildirildi. Polis ölümlerin sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğundan henüz emin değil.

DARP İZİ YOK

Polis memuru Vineet Kumar, cesetlerin otopsi için adli tıpa gönderildiğini açıkladı. Cesetlerde herhangi bir darp izi, evin kapısında zorlama tespit edilmediği ve herhangi bir intihar notu bulunmadığı da kaydedildi.

KOMŞULARI KONUŞTU

Kaynaklara göre, evin içindeki 10 cesedin gözleri bağlı ve bir korkuluğa asılı olduğu tespit edildi. Komşuları ailenin hiçbir mail ya da ailevi sorunu olmadığını belirtti.

Cesetlerden en küçüğünün 12 yaşındaki bir erkek, en büyüğünün ise 60 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.