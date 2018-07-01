banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
EV ARKADAŞININ EŞYALARINI ÇALDI
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SANAL BET'DEN TUTUKLANDI
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu

Hindistan'da aynı aileden 11 kişinin cesedi evde boğazlarından asılmış halde bulunurken, polise göre olay cinayete benzemediği gibi herhangi bir intihar izine de rastlanmadı.

Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu

Hindistan'da aynı aileden 11 kişinin cesedi evde boğazlarından asılmış halde bulunurken, polise göre olay cinayete benzemediği gibi herhangi bir intihar izine de rastlanmadı.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:37
Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu

Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu

Hindistan'da aynı aileden 11 kişinin cesedi evde boğazlarından asılmış halde bulunurken, polise göre olay cinayete benzemediği gibi herhangi bir intihar izine de rastlanmadı.

Hintistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Burari kasabasında bir evde, aynı aileden 11 kişinin cesedine rastlandı. Cesetlerden 7'sinin kadın, 4'ününse erkek olduğu açıklandı.

POLİS, ÖLÜM SEBEBİNDEN EMİN DEĞİL

Polisten yapılan açıklamada, 10 cesedin gözleri bağlı tavana iple asılı, birinin de yerde uzanmış şekilde bulunduğu bildirildi. Polis ölümlerin sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğundan henüz emin değil.

DARP İZİ YOK

Polis memuru Vineet Kumar, cesetlerin otopsi için adli tıpa gönderildiğini açıkladı. Cesetlerde herhangi bir darp izi, evin kapısında zorlama tespit edilmediği ve herhangi bir intihar notu bulunmadığı da kaydedildi.

KOMŞULARI KONUŞTU

Kaynaklara göre, evin içindeki 10 cesedin gözleri bağlı ve bir korkuluğa asılı olduğu tespit edildi. Komşuları ailenin hiçbir mail ya da ailevi sorunu olmadığını belirtti.

Cesetlerden en küçüğünün 12 yaşındaki bir erkek, en büyüğünün ise 60 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk Suudi Arabistanlı Modelin Pozları, Ülkesinde Büyük Tepki ile Karşılandı
İlk Suudi Arabistanlı Modelin Pozları, Ülkesinde Büyük Tepki ile Karşılandı
Ünlü Mafya Babası, Ağır Silahlı 3 Adamı Tarafından Hapishaneden Helikopterle Böyle Kaçırıldı
Ünlü Mafya Babası, Ağır Silahlı 3 Adamı Tarafından Hapishaneden Helikopterle Böyle Kaçırıldı
Gardiyanlık Yapıyordu, Güzellik Yarışmasına Katılıp Cinsel İçerikli Film Oyuncusu Oldu
Gardiyanlık Yapıyordu, Güzellik Yarışmasına Katılıp Cinsel İçerikli Film Oyuncusu Oldu
Skandal açıklama: Türkiye’ye saldırırlarsa destek vermeyelim
Skandal açıklama: Türkiye’ye saldırırlarsa destek vermeyelim
Rusya, İspanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi
Rusya, İspanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi
Kamboçya'da Dünyanın En Uzun Şalı Dokundu
Kamboçya'da Dünyanın En Uzun Şalı Dokundu
İran'da Su Protestolarına Sahne Olan Huzistan Eyaletinde Zehirlenenlerin Sayısının 230'a Yükseldiği Bildirildi
İran'da Su Protestolarına Sahne Olan Huzistan Eyaletinde Zehirlenenlerin Sayısının 230'a Yükseldiği Bildirildi
Hindistan'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı 48’e yükseldi
Hindistan'da otobüs kazasında ölenlerin sayısı 48’e yükseldi
Libya açıklarında 115 göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 115 göçmen kurtarıldı
Irak Başbakanlık Sözcüsü: “Ülkedeki oy pusulalarının muhafaza edildiği sandıkların korunması hükümetin sorumluluğunda”
Irak Başbakanlık Sözcüsü: “Ülkedeki oy pusulalarının muhafaza edildiği sandıkların korunması hükümetin sorumluluğunda”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim