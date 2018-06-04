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Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmaların yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.

Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmaların yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:37
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı

Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmaların yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.

İran  dini lideri Ayetullah  Ali Hamaney  ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmalarını yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.

EKONOMİK YAPTIRIMLARI ELEŞTİRDİ

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İran İslam Devriminin kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm yıldönümü anma töreninde konuşan Hamaney, ABD'nin İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan geçen ay ayrılarak İran'a yönelik yeniden ekonomik yaptırımlar başlatmasını eleştirdi.

"İRAN, HEM AMBARGODA OLUP, HEM NÜKLEER FAALİYETLERİN KISITLATILMASINI KABUL ETMEYECEK"

Ayatullah Hamaney ABD'nin başlattığı ekonomik yaptırımlar için "Bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın hem ekonomik yaptırımları kabullenip hem de nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor. Bu devletlere sesleniyorum, bu rüyanız gerçekleşmeyecek. İran halkı ve devleti, hem ambargoda olup, hem nükleer faaliyetlerinin kısıtlatılmasını kabul etmeyecek" dedi.

TALİMAT VERDİ: YARIN BAŞLATILMALI

Hamaney, uranyum zenginleştirme faaliyeti konusunda "Nükleer Enerji Kurumu, mevcut nükleer anlaşma kapsamında, 190 bin santrifüje ulaşılması için derhal hazırlıklarına başlamalı ve Cumhurbaşkanı'nın talimatını verdiği diğer hazırlıklar da yarından itibaren başlatılmalı" diye konuştu.

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