Ayda 2 bin 269 TL'ye 'bedelli' kredisi

Bankalar, Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği bedelli askerlik için kredi musluklarını açacak. Kredilere aylık yüzde 1,39 faiz uygulanacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmaların devam ettiğini açıkladığı bedelli askerlik tekrar Türkiye’nin gündemine oturdu. Yaklaşık 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren bedelli askerlik için 10 bin Euro civarında bir ödemeden bahsediliyor. Bankalar 1999 yılındaki bedelli askerlik sürecinde, uygulamadan yararlanmak isteyenlere kredi imkânı getirmişti.

Bugün de bankalar, bedelli askerliğin yasalaşması durumunda yine kredi kampanyalarına başlamayı planlıyor. Bankalar bedelli askerlik kredisi için uygulayacağı faiz oranını, mevcut ekonomik koşulların aynı kalması durumunda, 1 ve 2 yıl vadeli kredide aylık yüzde 1.39 olarak planlıyor.

Bedelli askerlik için tahmin edilen 10 bin Euro'luk bedel dikkate alındığında, bunun TL karşılığı olan 24 bin 500 TL kredi için 1 yıl vadeli ödeme planında aylık ödeme 2 bin 269,73 TL olacak. 12 ay sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar 27 bin 236,82 TL olacak. Söz konusu kredinin 2 yıl vadeli olması durumunda ise aylık ödeme 1.247,14 TL olacak. 24 ayın sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar ise 29 bin 931,40 TL olacak. Bankalar bedelli askerlik kredisinden yararlanacak olanlara, askerlik şartlarını dikkate alarak ayrıca hayat sigortası yaptıracak.

200 BİN KİŞİ BEKLEMEDE

Bedelli askerliğin yasalaşması ve 200 bin kişinin başvurması durumunda, bu uygulamadan elde edilecek gelir 2 milyar Euro civarında olacak. 1999’daki bedelli askerlik uygulamasında 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlar 15 bin mark (4 bin TL), 1960’tan önce doğanlar ise 20 bin mark (5.400 TL) ödemişti. O dönemde 1.1 milyar mark gelir elde edildi.

Bankalar 1999 yılındaki bedelli askerlik uygulamasında doğrudan bedelli askerlik kredisi adıyla ya da ihtiyaç kredi kapsamında finansman sağlamıştı. O dönemde kredi geri ödemesinde çoğu banka 3 ayı geri ödemesiz olarak belirlerken, 12 ayın yanı sıra 24 ay vadenin de yapıldığı gözlenmişti.