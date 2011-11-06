Ayasofya Camii'nde Namaz Kılındı

Bursa'nın işgalinin ardından harabeye dönen ve bugüne kadar ibadete kapalı duran Ayasofya Camisi, 90 yıllık aranın ardından Kurban Bayram namazı ile yeniden ibadete açıldı. Tarihi yapıttaki ilk namaza milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, "680 yıl cami olarak kullanılan tarihi yapı, 1922'den bu yana harap haldeydi. Mabette tekbir seslerinin yeniden yükselmesi hepimizi mutlu etti." dedi. İznik merkezde Atatürk Caddesi ile Kılıçaslan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yer alan caminin çevresinde bayramın ilk saatlerinden itibaren büyük hareketlilik yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebini değerlendiren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 'olur'un ardından tarihi yapı camiye çevrildi. Tarihi binanın önündeki 'Ayasofya Müzesi' şeklindeki tabela kaldırılarak yerine 'Ayasofya (Orhan) Camii' tabelası konuldu. Tarihi yapıya zemin döşemesi yapıldı, yere halılar serildi. İznik İlçe Müftülüğü bayram öncesi Ayasofya Camii'ne imam ataması yaptı. Namaz kılınacak bölümdeki halıların çevresine korumalıklar yerleştirilmesiyle camideki hazırlıklar tamamlandı.

Camiye erken gelen vatandaşlar, tarihi yapıda sabah namazını da kıldı. Ecdad yadigarı eserin yeniden camiye çevrilmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, "Geciken bir çalışmaydı." diye konuştu. Tarihi yapıdaki ilk namaza AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, İsmet Su ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, çok sayıda belediye başkanı ve bürokrat da eşlik etti.





"VAKFEDİLMİŞTİ, ASLINA RÜCU BULDU"

Ayasofya'nın cami olarak Orhan Gazi tarafından vakfedildiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, "Türkiye'de Vakıflar'a ait birçok eser var. Bu eserlerin amacına uygun hale dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürecek. Eleştiriler olabilir. CHP İl yöneticileri gelip, uygulamaya tepki göstermiş. Kendilerinin bugün burada olup, bu coşkuya ortak olmalarını isterdim ama onlar şu anda burada olmak yerine muhtemelen bayram namazını laikliğe aykırı bulup evinde kılıyorlardır." dedi.

Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Hüseyin Şahin ve Kemal Şerbetçioğlu da vakfedilen tarihi eserlerin aslına uygun hizmet vermesi gerektiğini söyledi.



"TEKBİR SESLERİNİ YENİDEN DUYMAK MUTLULUK VERİCİ"

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, yapının, 1331'de Orhan Gazi tarafından camiye çevrilerek vakfedildiğini söyledi. 680 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'nın tarihte hiçbir zaman müze olarak kullanılmadığını vurgulayan Ertem, "1922'de Bursa'nın işgali sonrası harap hale gelen tarihi yapı hiçbir zaman müze olarak kullanılmadı. Yaklaşık 90 yıl aranın ardından yeniden aslına uygun olarak camiye çevrilmesi ve vatandaşların bugün büyük coşkuyla namaz kılması görülmeye değerdi." dedi.



"KİLİSE DEĞİL, SADECE CAMİ OLARAK KULLANILACAK"

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Ayasofya Camii'nin içerisinin de restore edileceğini belirterek, "Öncelikle pencereleri onaracağız. En kısa sürede caminin eksikliklerini gidereceğiz." diye konuştu. Basın yayın organlarında Ayasofya'nın hem cami hem de kilise olarak kullanılacağı yönünde haberler yayınlandığını hatırlatan Ertem, "Böyle bir durum söz konusu değil. Bir yandan namaz kılınacak, diğer yandan ayin yapılacak. Bu uygun bir manzara değil, mümkün değil. Kesinlikle burası cami olarak kullanılacak." diye konuştu.



TÜRKİYE'DE 4 AYASOFYA VAR, İSTANBUL'DAKİNE BİR ŞEY DİYEMEM

Türkiye'de İstanbul'da 2, Trabzon ve İznik'te birer olmak üzere toplam 4 Ayasofya Camii olduğunu anlatan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, şunları kaydetti; "İstanbul'daki küçük Ayasofya ibadethaneye açılmıştı. Burası da açıldı. İstanbul'daki Ayasofya Müzesi de 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldü. Orasıyla ilgili bir şey diyemeyeceğim."



ORHANGAZİ'YE HATİM BAĞIŞLANDI

Tarihi yapıtta 90 yıl aradan sonra kılınan ilk bayram namazını İznik İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı kıldırdı. Bayram öncesi okunan hatim-i şerif, Orhan Gazi'ye bağışlandı. Namaz sonrası yapılan duaya vatandaşlar hep bir ağızdan 'amin' dedi. Caminin içerisine giremeyenler namazını avluda kılmak zorunda kaldı. Yaklaşık 500 kişinin kıldığı namazda vatandaşlar tarihi eserin dokusuna hayran kaldı.

Mülkiyeti Orhan Gazi Vakfı'na ait olan ve günümüzde Orhan Cami olarak bilinen eserin inşa tarihinin 1330-1331 yılında şehrin Orhan Gazi tarafından fethedilmesinin ardından vakfedilerek camiye dönüştürüldüğü belirtiliyor. Büyük bir yangın sonrası hasar gören Ayasofya Camii, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından onarıldı. Hıristiyan âlemi için kutsal sayılan tarihi yapı, 2007'de başlatılan çalışmalarla restore edildi. Hıristiyan dünyası için önemli kararların alındığı 7'inci Konsül toplantısı da 787 yılında Ayasofya'da yapıldı.