AXC 'NİN 100 yıldönümü dolayısıyla Kiev'de etkinlik düzenlendi

AXC 'NİN 100 yıldönümü dolayısıyla Kiev'de etkinlik düzenlendi

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yıldönümü vesilesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev kentinde resepsiyon düzenlendi. Azerbaycan'ın Ukrayna'daki büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda Ukrayna Başbakan birinci yardımcısı, ekonomik kalkınma ve ticaret bakanı Stepan Kubiv, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Ukrayna Yüksek Radası milletvekilleri, Ukrayna'daki diplomatik misyonların, medya holdinglerin yöneticileri, tanınmış işadamları, MEDYA temsilcileri katıldı.





1918 yılında Doğuda ilk kez kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin tarihi başarılarından bahseden Azerbaycan'ın Ukrayna'daki büyükelçisi Azer Hudiyev vurguladı, bağımsızlığımızın dünya çapında tanınması alanındaki başarılar Cumhuriyet hükümetinin elde ettiği tarihi başarılardandır.





Geçen yüzyılın sonlarında ikinci kez bağımsızlığını kazanan ülkemizin yüce önder Haydar Aliyev'in iradesi ve bilge ileri görüşlülüğü ile büyük gelişim gösterdiğini kaydeden büyükelçi dikkat çekti ki, Ulu Önderimiz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin devlet geleneklerinin ve ilkelerinin hayata geçmesi için önemli siyasi kararlar kabul etti. Bu amaçlı siyaset Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından başarıyla sürdürülüyor. Büyükelçi konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yayılmacı politikasından da söz etti.



Ukrayna Başbakan birinci yardımcısı S.Kubiv Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yıldönümü ve İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin arttığını söyleyen S.Kubiv kaydetti, Azerbaycan işadamlarının Ukrayna'da elverişli faaliyeti için her türlü ortam oluşturulmuştur. 2017 yılında Ukrayna ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 2016 yılına oranla 2,7 kat arttı. İki ülke arasındaki ilişkiler bölgede barış ve istikrar için önemli unsura dönüşmüştür.



Sonra önlem Azerbaycan ve Ukrayna'nın tanınmış sanat ustalarının ifasında konser programı ile devam etti. Azerbaycan kültürünü Ukrayna'da aktif tebliğ eden "Kafkas" dans grubunun rengarenk çıkışları, ikiz kardeşler Anne ve Maria'nın "Sarı gelin" şarkısını ifa etmeleri, Emektar Sanatçı Tünzale ve diğer sanatçıların konuşmaları konuklar tarafından ilgiyle karşılandı.



Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yıldönümü ile ilgili resepsiyon gösteriyle sona erdi.

HABER SAMİR ASLANDİ/AZERBAYCAN