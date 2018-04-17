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Avusturya’dan küstah Türkiye açıklaması!

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmamasını isteyen ülkelerden Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı açıklamalarda bulundu. Bakan Gernot Bluemel, 'Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor' dedi.

Avusturya’dan küstah Türkiye açıklaması!

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmamasını isteyen ülkelerden Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı açıklamalarda bulundu. Bakan Gernot Bluemel, 'Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor' dedi.

17 Nisan 2018 Salı 22:46
Avusturya’dan küstah Türkiye açıklaması!
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Avusturya’dan küstah Türkiye çıkışı: AB üyesi olmamalı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmamasını isteyen ülkelerden Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı açıklamalarda bulundu. Bakan Gernot Bluemel, 'Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor' dedi.

Son dönemde başbakanlık koltuğuna Sebastian Kurz’un oturmasıyla birlikte Türkiye karşıtı tutumunu sertleştiren Avusturya’dan yeni bir açıklama geldi.

Avusturya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Bluemel, “Türkiye’nin AB’nin bir üyesi olması gerektiğine inanmıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaABTürkiye
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