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Avusturya’da Afgan Sığınmacıların Sınır Dışı Edilmesine Tepki

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, iltica başvurusu kabul edilmemiş Afgan sığınmacıların savaşın sürdüğü ülkelerine gönderilmesine tepki gösterdi.

Avusturya’da Afgan Sığınmacıların Sınır Dışı Edilmesine Tepki

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, iltica başvurusu kabul edilmemiş Afgan sığınmacıların savaşın sürdüğü ülkelerine gönderilmesine tepki gösterdi.

29 Mayıs 2018 Salı 12:31
Avusturya’da Afgan Sığınmacıların Sınır Dışı Edilmesine Tepki

: Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, iltica başvurusu kabul edilmemiş Afgan sığınmacıların savaşın sürdüğü ülkelerine gönderilmesine tepki gösterdi.
Sığınmacı yanlısı, ırkçılık karşıtı 12 sivil toplum kuruluşunun “Güvende ol" adıyla oluşturduğu inisiyatif tarafından düzenlenen gösteride, bugün ve yarın Afganistan’a gönderilecek sığınmacılarla ilgili sürecin durdurulması için basın bildirisi okundu. İçişleri Bakanlığı önünde toplanan kalabalık, “Afganistan güvenli değil, geri göndermeleri durdur!”, “Sığınmacılar hoş geldiniz”, “Daha insani sığınmacı politikaları” yazılı pankartlar açtı.

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İnisiyatif adına bir konuşma yapan Lina Sowoboda, Afganistan’da sürmekte olan iç savaş ve ülkenin hemen her yerinde sıklıkla meydana gelen saldırılar nedeniyle büyük bir güvenlik riskinin olduğuna dikkati çekmek ve bu ülkeye gönderilmek istenen sığınmacın iadelerinin durdurulması için faaliyet gösterdiklerini anlattı.
Sowoboda, Avusturya’nın Afgan sığınmacıları sınır dışı etmek için yaptığı girişimleri eleştirerek, “Kimi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Afganistan’ı güvenlik açısından yüksek riskli gördükleri için  sığınmacıları bu ülkeye göndermiyor. Doğal olarak Avusturya da göndermeyebilir. Biz de burada toplanarak bir kez daha içişleri bakanlığı ve bükümete,  Afganistan’da güvenlik koşullarının çok daha kötüleştiği uyarısında bulunarak göndermelerin durdurulması çağrısında bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 15:59
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