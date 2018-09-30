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Avusturya Dışişleri Bakanı Bm Genel Kurulu\'na 5 Dilde Hitap Etti

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI KARİN KNEİSSL, BM 73. GENEL KURULU\'NA ARAPÇA HİTAPLA BAŞLAYIP DAHA SONRA KONUŞMASINI FRANSIZCA, İSPANYOLCA, İBRANİCE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE 5 DİLDE YAPTI

Avusturya Dışişleri Bakanı Bm Genel Kurulu\'na 5 Dilde Hitap Etti

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI KARİN KNEİSSL, BM 73. GENEL KURULU\'NA ARAPÇA HİTAPLA BAŞLAYIP DAHA SONRA KONUŞMASINI FRANSIZCA, İSPANYOLCA, İBRANİCE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE 5 DİLDE YAPTI

30 Eylül 2018 Pazar 07:17
Avusturya Dışişleri Bakanı Bm Genel Kurulu\'na 5 Dilde Hitap Etti
AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI KARİN KNEİSSL, BM 73. GENEL KURULU\'NA ARAPÇA HİTAPLA BAŞLAYIP DAHA SONRA KONUŞMASINI FRANSIZCA, İSPANYOLCA, İBRANİCE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE 5 DİLDE YAPTI
Birleşmiş Milletler, 30 Eylül 18 : Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu\'na Arapça hitapla başlayıp daha sonra konuşmasına Fransızca, İspanyolca, İbranice ve İngilizce devam etti. 
New York\'ta devam eden BM Genel Kurulu\'nda konuşmasına Arapça başlayan Kneissl, alkış aldı.  
Savaş ve çatışmanın ortasında yaşayanların Genel Kurul\'da seslerinin duyulması gerektiğini düşündüğü için konuşmasına Arapça başlamak istediğini söyleyen Kneissl, daha sonra hitabına Fransızca, İspanyolca, İbranice ve İngilizce devam etti. 
Ortadoğu haritasının Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra petrol hatlarına göre belirlendiğine ve Ortadoğu\'daki devletleri petrol işininin şekillendirdiğine dikkati çeken Kneissl, \'\'Ortadoğu\'daki savaşlar petrol yüzünden çıktı ve Suriye de bu savaşların yarattığı istikrarsızlığın son kurbanı.\'\' dedi. 
Milyonlarca sivilin arasında beş ülkeye ait askeri güçlerin ve binlerce teröristin olduğu Suriye\'deki krizin diplomatik çözümden başka alternatifi olmadığını İbranice ifade eden Kneissl, İdlib mutabakatı ile yeni bir dinamik doğduğunu ve bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi. 
Kneissl, 5 ayrı dilde yaptığı konuşmasında iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve İran nükleer anlaşması gibi pek çok küresel soruna dikkati çekti. 
(AA/AK/HÖ)

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