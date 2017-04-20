Avusturya'da 'paralel Devlet' Operasyonu

Grubun, üyelerine para karşılığında plaka, kimlik gibi sahte evraklar verdiği, devlete vergi ve ceza ödenmemesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu bildirildi.

Hali hazırda binin üzerinde üyeye sahip grubun, yasa dışı belgeler hazırladığı ve insanları, bu belgelere sahip olanların yasalardan muaf olduğu iddiasıyla aldattığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 güvenlik gücü 8 eyalette 37 adrese operasyonlar düzenledi.