banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93867
ALTIN
243.516
DOLAR
6.2745
STERLİN
8.0826
EURO
7.3518
Döviz kurları sabitlendi
DÖVİZ KURLARI SABİTLENDİ
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
LEFKOŞA'DA HELİKOPTER İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATI
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
1700 ADET UYUŞTURUCU HAP SORUŞTURMASI
Firar eden iki mahkum kısa sürede yakalandı
FİRAR EDEN İKİ MAHKUM KISA...
banner282

Avusturya’da Mültecilere Yönelik Çıraklık Eğitiminin Yasaklanması...

ÜLKEDE ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE SİYASETÇİ, AŞIRI SAĞCI HÜKÜMETİN, İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ KİŞİLERE YÖNELİK ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN YASAKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Avusturya’da Mültecilere Yönelik Çıraklık Eğitiminin Yasaklanması...

ÜLKEDE ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE SİYASETÇİ, AŞIRI SAĞCI HÜKÜMETİN, İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ KİŞİLERE YÖNELİK ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN YASAKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

28 Ağustos 2018 Salı 15:41
Avusturya’da Mültecilere Yönelik Çıraklık Eğitiminin Yasaklanması...
ÜLKEDE ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE SİYASETÇİ, AŞIRI SAĞCI HÜKÜMETİN, İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ KİŞİLERE YÖNELİK ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN YASAKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Viyana, 28 Ağustos 18 (.: Avusturya’da iltica başvurusu bulunan ancak mülteci statüsü kazanamamış 25 yaş altı gençlerin çeşitli alanlarda çıraklık eğitimi almalarının sonlandırılmak istenmesine, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere sendika ve siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Christian Kern, hükümetin, iltica başvurusunda bulunan kişilerin çıraklık eğitimi almalarını sonlandırmaya yönelik planlarının “art niyetli ve mantıksız” olduğunu vurguladı.

Eski Avusturya Başbakanı Kern, ülkede çıraklık alanında ciddi boşluklar bulunduğunu belirterek, "Hükümetin bu politikası, ülke ekonomisine zarar vermenin yanı sıra tamamen mantık dışı." ifadelerini kullandı.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Sözcüsü Sepp Schellhorn da hükümetin kararını "gerçek dışı ve gülünç" olarak nitelerken, "Hükümet bu adımla ülkeye uyum sağlamak isteyen insanları dışlıyor." değerlendirmesini yaptı.

YARDIM KURULUŞLARINDAN HÜKÜMETE TEPKİ

Avusturya Kızıl Haç Kurumu Başkanı Gerald Schöpfer ise iltica başvurusunda bulunmuş kişilere yönelik çıraklık eğitiminin sonlandırılmasının, ekonomik açıdan "mantık dışı ve yanlış", insani açıdan ise "kabul edilmez" olduğunu kaydetti.

Ülkenin en büyük yardım kuruluşu Caritas\'ın Başkanı Michael Landau da iltica başvurusunda bulunmuş gençlerin çıraklık ve benzeri eğitimler almalarının gelecekleri açısından önemli olduğunu ifade ederek, hükümetin hassas konularda aceleci kararlar almaması çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu düzenleme kapsamında, iltica başvurusunda bulunan kişilerin çıraklık eğitimi alamayacaklarını duyurmuştu.

Avusturya\'da 2012’den itibaren hem uyum sürecinin hızlandırılması hem de bazı sektörlerdeki iş gücü ihtiyacının giderilmesi için iltica talebinde bulunmuş ancak mülteci statüsü kazanamamış kişilere çıraklık eğitimi izni verilmişti.

(AA/ID/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden 'İdlib' açıklaması
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden 'İdlib' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Litvanya'da Türk şehitliğine ziyaret
Çavuşoğlu'ndan Litvanya'da Türk şehitliğine ziyaret
Rusya Devlet Başkanı Putin 15 generali görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin 15 generali görevden aldı
120 Bin Yılın En Sıcak Günlerini Yaşadık
120 Bin Yılın En Sıcak Günlerini Yaşadık
Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir
Bolivyalı 118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlı kişisi olabilir
AB'den Trump'a uyarı…
AB'den Trump'a uyarı…
Çin İki Çocuk Sınırını Kaldırmaya Hazırlanıyor...
Çin İki Çocuk Sınırını Kaldırmaya Hazırlanıyor...
“İdrarda Protein Kaçağı Böbrek Yetmezliğine Sebep Oluyor“
“İdrarda Protein Kaçağı Böbrek Yetmezliğine Sebep Oluyor“
İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi
İspanya'da “Sarı Kurdele“ Gerilimi
Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı
Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim