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Avusturya Bm Göç Anlaşmasına İmza Atmayacak

BAŞBAKAN YARDIMCISI HEİNZ-CHRİSTİAN STRACHE: 

Avusturya Bm Göç Anlaşmasına İmza Atmayacak

BAŞBAKAN YARDIMCISI HEİNZ-CHRİSTİAN STRACHE: 

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:12
Avusturya Bm Göç Anlaşmasına İmza Atmayacak

BAŞBAKAN YARDIMCISI HEİNZ-CHRİSTİAN STRACHE: "ANLAŞMADAKİ MADDELERE KATILMIYOR, BU MADDELERİ DESTEKLEMİYOR VE UYGULAMAK İSTEMİYORUZ"

Viyana, 31 Ekim 18 : Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı Heinz-Christian Strache, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Göç Anlaşmasına imza atmayacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Strache, koalisyon hükümetinin BM Göç Anlaşmasına ilişkin kararını açıkladı. Strache, anlaşmanın hukuki bağlayıcılığını bir tarafa, anlaşma metninde yer alan çoğu başlığın hükümet programıyla taban tabana zıt olduğunu kaydederek, "BM\'nin Göç Anlaşmasının içeriğini değerlendirdiğimiz zaman, anlaşma metninde yer alan maddelere katılmıyor, bu maddeleri desteklemiyor ve uygulamak istemiyoruz." dedi.

Konunun çok sayıda hukukçu ve uzman tarafından araştırıldığını ifade eden Strache, Avusturya\'nın egemenliğinin korunması ve dolayısıyla ülkeye göçmen olarak gelecek kişilere bir başkasının değil Avusturya\'nın karar vermesi gerektiğini savundu.

Strache, göçün insan hakları açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, anlaşma metninden düzenli ve düzensiz göçmenler arasında ayrım yapılmadığının anlaşıldığını, metnin çalışma, sağlık ve sosyal haklar açısından ulusal yasalar göz ardı edilerek düzenlendiğini ileri sürdü.

Fas\'ın Marakeş kentinde BM tarafından düzenlenecek bir konferansta göçmen ve mülteci konularına ilişkin temel başlıkların kabul edileceği programa Avusturya\'dan herhangi bir yetkilinin gönderilmeyeceğini açıklayan Strache, ülkesinin söz konusu anlaşmaya katılmama nedenlerini içeren yazılı bir metnin BM\'ye gönderileceğini de dile getirdi.

İçişleri Bakanı Herbert Kickl de kimi uzmanlara göre anlaşmanın hukuki açıdan bir bağlayıcılığının olmadığının ileri sürüldüğünü, ancak bu konunun belirsiz olduğunu, bu nedenle içeriği hükümet tarafından kabul edilmeyen bir anlaşma metnine imza atmanın büyük risk olduğunu söyledi.

Avusturya, bu kararla ABD, Avusturalya ve Macaristan\'ın ardından BM Göç Anlaşmasından çekildiğini duyuran 4\'üncü ülke oldu. 

BM Göç Anlaşmasında yer alan maddeler, Fas\'ın Marakeş kentinde 10 -11 Aralık\'ta düzenlenecek bir konferansla kabul edilecek.  Anlaşma akabinde Eylül  2019\'da düzenlenecek BM Genel Kurulunda oylanacak.

(AA/ÖZ/ÖK)

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