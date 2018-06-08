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Avusturya 7 Camiyi Kapatma, Bazı İmamları Sınırdışı Etme Kararı Aldı

Viyana, 8 Haziran 18 (.):  Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Siyasal İslam’la mücadele kapsamında” ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Avusturya 7 Camiyi Kapatma, Bazı İmamları Sınırdışı Etme Kararı Aldı

Viyana, 8 Haziran 18 (.):  Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Siyasal İslam’la mücadele kapsamında” ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
Avusturya 7 Camiyi Kapatma, Bazı İmamları Sınırdışı Etme Kararı Aldı

Viyana, 8 Haziran 18 (.):  Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Siyasal İslam’la mücadele kapsamında” ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Başbakan Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, “Siyasal İslam ile mücadele kapsamında“ alınan kararları açıkladı.

Başbakan Kurz, Kültür Dairesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kimi cami ve derneklere yönelik soruşturmanın sonuçlandığını, bu kapsamda 7 caminin faaliyetlerinin yasaklandığını, aynı zamanda çok sayıda imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle sınır dışı edileceğini söyledi.

Kültür Dairesinin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel ise faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden 6’sının selefi dünya görüşüne sahip Arap Kültür Derneğine ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı düşüncelerin yayıldığını ileri sürerek, kapatma kararı aldıklarını kaydetti.

Blümel ayrıca Türklere ait bir caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı, caminin ülkede Müslümanları resmen temsil eden Avusturya İslam Cemaatinden izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle kapatıldığını savundu.

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İçişleri Bakanı Herber Kick ise, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, Avusturya\'nın 7 camiyi kapatma kararını kınayadı.  Yapılan açıklamada,  "Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.  Açıklamada, "Avusturya\'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir." denildi.

(AA/FG)

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