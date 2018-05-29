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Avusturya'da sosyal yardımdan faydalanmak isteyen mültecilere Almanca bilme şartı getiriliyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunda "asgari yardım" olarak bilinen sosyal yardımda düzenleme yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını, konuya ilişkin yasa tasarısının haziran ayında meclis hukuk komisyonuna gönderileceğini söyledi.

Avusturya'da sosyal yardımdan faydalanmak isteyen mültecilere Almanca bilme şartı getiriliyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunda "asgari yardım" olarak bilinen sosyal yardımda düzenleme yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını, konuya ilişkin yasa tasarısının haziran ayında meclis hukuk komisyonuna gönderileceğini söyledi.

29 Mayıs 2018 Salı 06:16
Avusturya'da sosyal yardımdan faydalanmak isteyen mültecilere Almanca bilme şartı getiriliyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunda "asgari yardım" olarak bilinen sosyal yardımda düzenleme yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını, konuya ilişkin yasa tasarısının haziran ayında meclis hukuk komisyonuna gönderileceğini söyledi.

Kurz, yardımlardan faydalanmak için Almancanın kilit rol oynadığını belirterek, asgari yardımın 863 avroya sabitleneceğini ve ülkedeki bütün eyaletlerde aynı sistemin hayata geçirileceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeye göre, mülteci statüsü elde etmiş ancak yeterli Almanca bilgisi bulunmayan sığınmacılara 300 avro kesinti uygulanacak ve 863 avro yerine 563 avro ödenecek.

Ayrıca Avrupa Birliği ya da üçüncü ülke vatandaşları ise yeni düzenleme kapsamında yardımdan faydalanabilmek için en az 5 yıl Avusturya'da ikamet ettiğini ispat etmek zorunda.

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Tasarının sonbaharda meclise gelmesi planlanıyor.

Avusturya'da işsiz ve çalışamayanlara yönelik aylık geçimlerini sağlamaları için yapılan düzenli yardıma "asgari yardım" deniyor.

Mülteci statüsü elde etmiş sığınmacılar da ülkede çalışma izinleri olmadığı için bu haktan faydalanabiliyorlar. Ayrıca AB vatandaşları ve çalışma izni bulunan yabancılar da bu imkândan yararlanabiliyor.

 

Son Güncelleme: 29.05.2018 09:51
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