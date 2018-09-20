Avusturya'da Gayriresmi AB Zirvesi Başladı

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER: “BU YILIN SONUNA KADAR AB DIŞ SINIRLARININ KORUNMASI KONUSUNDA UZLAŞI SAĞLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”



Avusturya’nın Salzburg kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brexit ve düzensiz göçmenler gündemiyle toplandı.



Gayriresmi AB Zirvesi öncesinde basına konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bugünkü görüşmede Komisyonun önerilerini sunacağını belirterek, "Dün akşam kayda değer bir gelişme sağlanmadı. Bu yılın sonuna kadar AB dış sınırlarının korunması konusunda uzlaşı sağlanacağını düşünüyorum." dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İngiltere Başbakanı Theresa May’in açıklamalarını dün akşam dinlediklerini ifade ederek, Brexit ile ilgili kaygılara 27 ülkenin uyumlu ve her tarafın yararına olacak, ortak bir çözüm bulması gerektiğini savundu.



Macron, İrlanda ile ilgili kararın da kasım ayına kadar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.



AB’deki farklı görüşler hakkında bir soruyu yanıtlayan Macron, "AB hakkında zor kararlar alınması gerektiğinde her zaman farklı görüşler olmuştur. Fakat kısa ve uzun dönemde AB’nin çıkarlarını korumamız gerektiğine inanıyorum." dedi.



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise göç konusunun AB içinde yapılacak göçmen paylaşımıyla çözülemeyeceği düşüncesinde olduğunu, ancak kimi üye ülkelerin bu görüşü savunması nedeniyle AB içi göçmen paylaşımının programda yer almaya devam edeceğini söyledi.



Kurz, düzensiz göç sorunun AB dış sınırlarının korunması ve üçüncü ülkelerle yapılacak iş birliği ile çözüleceğini ileri sürdü.



Mısır'ın göçmen konusuna ilişkin AB ile görüşmeye hazır olduğunu ifade eden Kurz, bunun "değerlendirilmesi gereken, önemli bir gelişme" olduğunu vurguladı.