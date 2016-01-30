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Avusturya'da "Balo" Gerginliği

Avusturya'da, aşırı sağcıların düzenlediği baloyu protesto etmek isteyen yaklaşık 150 gösterici gözaltına aldı.

Avusturya'da "Balo" Gerginliği

Avusturya'da, aşırı sağcıların düzenlediği baloyu protesto etmek isteyen yaklaşık 150 gösterici gözaltına aldı.

30 Ocak 2016 Cumartesi 11:17
Avusturya'da "Balo" Gerginliği
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AŞIRI SAĞCILARIN HOFBURG SARAYI'NDA DÜZENLEDİĞİ BALOYU ENGELLEMEK İSTEYEN YAKLAŞIK 150 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

 Avusturya'da, aşırı sağcıların düzenlediği baloyu protesto etmek isteyen yaklaşık 150 gösterici gözaltına aldı.

Viyana'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) düzenlediği balonun Cumhurbaşkanlığına ait Hofburg Sarayı'nda yapılmasına tepki gösteren yaklaşık 8 bin kişi, Viyana Üniversitesi önünde toplandı. "Mülteciler hoş geldiniz" ve "Faşistler dışarı" şeklinde slogan atan grup, balonun yapıldığı bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşün ardından sağcı grupların baloya gitmesini engellemek isteyen eylemcilerle, polis arasında arbede çıktı. Baloyu engellemeye çalışan 150 eylemci, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan eylemcilerin kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Gece geç saatlere kadar süren eylemlerde 2 bin 800 polis görev yaptı.

Viyana'da geçen yıl düzenlenen baloyu engellemek isteyen 56 gösterici gözaltına alınmış, olaylarda 10 kişi de yaralanmıştı.

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