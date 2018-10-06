Avusturya'da Ana Muhalefet Lideri Siyaseti Bıraktı

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI CHRISTIAN KERN, AKTİF POLİTİKADAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı ve eski Başbakan Christian Kern, aktif siyasi hayatını sonlandırdı.

Kern, basına yaptığı açıklamada, siyasete ticaret ve işletmeciliği bırakarak katıldığını belirterek, ömrünün sonuna kadar profesyonel bir politikacı olarak yaşamını sürdürmek istemediğini söyledi.

Siyasetin içinde yer alan "kimi entrikalar ve küçük oyunlardan" yorulduğunu ifade eden Kern, "Profesyonel bir politikacı değilim, iş dünyasına geri dönmek istiyorum. Bu benim şahsi kararım ve aldığım karardan mutsuz değilim." görüşünü paylaştı.

Kern, 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için SPÖ'nün baş adayı olarak seçimlere gireceğini açıklamış ve seçimlerin ardından da parti başkanlığından istifa edeceğini duyurmuştu.

Avusturya Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak siyasete giren Kern, 2016'da mülteci krizi nedeniyle istifa etmek zorunda kalan SPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Werner Faymann'ın yerine parti başkanlığı ve başbakanlık görevlerine getirilmişti.