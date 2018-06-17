banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
İş kazası: Bir ağır yaralı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
banner282

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Almanya’ya casusluk suçlaması

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin (BND) ülkesinde 1999-2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığına ilişkin iddiaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak,

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Almanya’ya casusluk suçlaması

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin (BND) ülkesinde 1999-2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığına ilişkin iddiaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak,

17 Haziran 2018 Pazar 07:34
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Almanya’ya casusluk suçlaması

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin (BND) ülkesinde 1999-2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığına ilişkin iddiaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez." dedi.
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin Avusturya’da casusluk faaliyeti yürüttüğüne ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin, Başbakan Sebastian Kurz ile düzenlediği basın toplantısında, iddiaların aydınlatılması için Alman hükümetine çağrıda bulundu.
Van der Bellen, Avrupa Birliği (AB) içinde dost ülkelerin birbirleri hakkında casusluk yapmasının ilişkileri zayıflatmasının yanı sıra karşılıklı güveni azaltacağını kaydetti.
"Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez" ifadesini kullanan Van der Bellen, Alman hükümetinin bazı soruları büyük bir şeffaflık içinde yanıtlaması gerektiğini vurguladı.
Van der Bellen, bu ülkeye ait istihbaratın 1999-2006 yılları arasında 2 bin kurum ve şahsa ait telefon, elektronik posta gibi çeşitli iletişim unsurlarını izlediğine ilişkin iddiaların doğu olup olmadığının, eğer gerçekse yapılan casusluğun kapsamı ile devam edip etmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

banner277
Başbakan Sebastian Kurz da Almanya’ya yönelik casusluk iddialarının ilk defa gündeme gelmediğini, 2014 yılında benzer bir durumun yaşandığını ancak Almanya’nın iş birliği yapmadığı için konunun aydınlatılamadığını anımsattı.
Kurz, dost ülkeler arasında casusluk yapılmaması gerektiğini belirterek, Almanya’nın konunun tamamen açıklığa kavuşturulması için iş birliği yapması gerektiğinin önemine işaret etti.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard’da yer alan bir habere göre BDN, 1999 ile 2006 arasında toplam 2 bin telefon, faks ve mobil bağlantı ile elektronik posta adresini izledi.
Haberde Alman istihbaratının, bakanlıklar başta olmak üzere, uluslararası firmalar kimi İslami kuruluşlar ile silah tüccarlarını takip ettiği aktarılıyor.
Aralarında ABD, İran, İsrail ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de bulunduğu 75 büyükelçiliğin telekomünikasyon bağlantılarının BND tarafından dinlendiğinin altı çizilirken, benzer iddiaların 2015'te Alman Der Spiegel dergisinde de çıktığı hatırlatıldı.
 

banner288
Son Güncelleme: 17.06.2018 11:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları durdurması bekleniyor
ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları durdurması bekleniyor
İsrail savaş uçakları Gazze'de 'sivil aracı' vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'de 'sivil aracı' vurdu
İki çocuk annesi kayıp kadın dev pitonun karnından çıktı
İki çocuk annesi kayıp kadın dev pitonun karnından çıktı
Kız arkadaşın sinsi planı kariyerini engelledi! İntikam davasında karar çıktı
Kız arkadaşın sinsi planı kariyerini engelledi! İntikam davasında karar çıktı
Bombalı araç saldırısını DAEŞ üstlendi!
Bombalı araç saldırısını DAEŞ üstlendi!
Messi penaltı kaçırdı!
Messi penaltı kaçırdı!
Okyanus dalgaları Antarktika buz sahanlığının çökmesini hızlandırıyor
Okyanus dalgaları Antarktika buz sahanlığının çökmesini hızlandırıyor
Belçika'da terör saldırısı uyarısı
Belçika'da terör saldırısı uyarısı
Almanya'da İlkay Gündoğan'ın Aracına Saldırı
Almanya'da İlkay Gündoğan'ın Aracına Saldırı
Avusturya’dan Ab Dışında Sığınmacı Merkezi Önerisi
Avusturya’dan Ab Dışında Sığınmacı Merkezi Önerisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim