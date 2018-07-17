Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye düşmanlığına devam ediyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile müzakereleri ‘derhal’ sona erdirmesi gerektiğini savundu.

AvusturyaBaşbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan’ın Kathimerini gazetesineaçıklamalarda bulundu. Kurz, “Türkiye ile müzakereler derhal sonlandırılmalı. Türkiye, son yıllarda Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmalıyız” dedi.