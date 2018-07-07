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Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün

Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan'a oy veren bütün Türklerin Türkiye'ye dönmesini öneriyorum" dedi.

Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün

Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan'a oy veren bütün Türklerin Türkiye'ye dönmesini öneriyorum" dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 21:47
Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün

Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün

Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan'a oy veren bütün Türklerin Türkiye'ye dönmesini öneriyorum" dedi.

Avusturya'da "Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine dönsün" polemiği sürüyor. Koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Özgürlük Partisi(FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Heinz-Christian Strache Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda "Avusturya'da Erdoğan'a oy veren bütün Türklerin Türkiye'ye dönmesini öneriyorum" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN'A OY VERENLER TÜRKİYE'DE KESİNLİKLE DAHA RAHAT EDECEKTİR"

Meclis Grubu İdari Amiri Johann Gudenus da daha önce Avusturya 'da yaşayan ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Türklerin ülkeyi terk etmelerini isteyerek, "Erdoğan'a oy verenler Türkiye 'de kesinlikle daha rahat edecektir" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

AVUSTURYA'DAKİ TÜRKLERİN TERCİHİ ERDOĞAN VEAK-PARTİ OLMUŞTU

Avusturya medyası ise ülkede yaşayan Türk seçmenin oylarının yüzde 72,3'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiğini yazarken, Avusturya'nın Hollanda ve Belçika'nın ardından Erdoğan için en fazla oyun kullanıldığı ülke olduğuna dikkat çekiyor. 24 Haziran'da ülkede seçmenlerin yüzde 72,3'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri seçimlerinde ise yüzde 62,5'lik kesimi oyunu AK-Parti'den yana kullanmıştı.

CAMİLERİN KAPILMASI TARTIŞMASI

Avusturya ile Türkiye arasında cami ve din insanları üzerinden bir polemik yaşanmış ve Viyana yönetimi Türkiye ile bağlantılı camilerin kapatılacağını duyurarak yeni bir tartışma başlatmıştı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Haziran ayında yaptığı açıklamada "Siyasal İslam ile mücadele kapsamında" ülkesinde faaliyet gösteren 7 caminin kapatılacağını ve bu camilerde görev yapan çok sayıda imamın da sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bu camilerden birinin Avusturya Türkİslam Birliğii'ne (ATİB) bağlı bir Türk camisi olduğu diğer altısının ise Arap camisi olduğu kaydedilmişti.

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