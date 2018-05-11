Avustralya’nın Hobart Kenti Yağışlara Teslim!

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde kaydedilen rekor seviyedeki yağışlar yüzünden ana caddelerin nehre dönüştüğü ve 13 bin evde elektriklerin kesik olduğu Hobart’ta, okullar tatil edildi.

Tazmanya Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamalara göre Avustralya’nın güneyindeki Tazmanya eyaletinde etkili olan yoğun yağışlar Hobart kentinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Metrekareye son 24 saatte 130 mm yağışın düştüğü Hobart şehir merkezindeki nehirleri andıran ana caddelerde araçların sürüklendiği, altyapının yetersiz kalmasından dolayı sel sularının birçok binanın alt katlarını bastığı bildirildi.

Son 50 yılın en yoğun yağışları altında olduğu belirtilen kente, Tasmania Üniversitesinin (UTAS) güney kampüslerinin yanı sıra okullar tatil edilirken, spor merkezleri, oteller, kent merkezindeki kumarhaneler halka kapatıldı, bazı mahkemeler ve cenaze törenleri de iptal edildi.

Kampüste elektriklerin kesik olduğunu ifade eden UTAS sözcüsü JasonPurdie, ‘‘Binaların sular atlında kaldığını görmek oldukça dramatik.’’ dedi.

KENTTE 13 BİN EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kent merkezinde onlarca aracın sel sularında sürüklenerek hasar gördüğü Hobart’ta, alt ve üstyapıda meydana gelen hasarlar yüzünden 13 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Acil tahliye merkezlerinin kurulduğu kentte, acil servislere çok sayıda yardım çağrısı geldiği aktarıldı.

TELEVİZYON VERİCİLERİNE DÜŞEN YILDIRIM YAYINLARI DURDURDU

Birçok köprü ve yolların hasar gördüğü kötü hava şartlarından Wellington Dağı'ndaki televizyon vericilerine yıldırım isabet etmesi yayınların durmasına neden oldu. Vericilerin onarılması için çalışmaların sürdüğü ancak yoğun kar yağışının çalışmaları aksattığı duyuruldu.

METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Bürosu yetkililerinden DebbieTabor, yoğun yağışların hafifleyeceğini beklemediklerini hatırlatarak, daha fazla su baskınları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Habart’ı etkileyen yağışların 1960’dan bu yana kaydedilen rakamlara göre rekor seviyede olduğunu hatırlatan Tabor, ‘‘Bugün doğu, güney ve orta kesimlerde yoğun yağışlarla birlikte fırtına bekliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

