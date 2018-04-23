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"Avustralyalı Türkler Ve Anzaklar Atalarını Andı"

Avustralya’nın Melbourne kentinde Çanakkale Savaşlarının 103. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

"Avustralyalı Türkler Ve Anzaklar Atalarını Andı"

Avustralya’nın Melbourne kentinde Çanakkale Savaşlarının 103. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 06:22
"Avustralyalı Türkler Ve Anzaklar Atalarını Andı"

 Avustralya’nın Melbourne kentinde Çanakkale Savaşlarının 103. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesince düzenlenen programda, Türkler ve Avustralyalılar Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybeden atalarını andı.

Programa Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’u temsilen eski Savunma Bakanı Kevin Andrews, Victoria Eyaleti Çok Kültürlülük Bakanı Robin Scott, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, milletvekilleri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesinin davetlisi olarak Anzak törenlerine katılmak üzere Avustralya’da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı da programda hazır bulundu. 

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda katılımcılar, Çanakkale Savaşları sırasında hayatını kaybeden Türk ve Avustralyalı askerler için saygı duruşunda bulundu. 

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Andrews, Başbakan Turnbull’un Türk toplumuna yönelik mesajını okudu. 

- ‘‘Türk askerlerine ve Türk halkına karşı derin bir saygı var’’

Victoria Çok Kültürlülük Bakanı Robin Scott, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada "Savaştan sonra muhteşem bir dostluk oluştu, insanlar karşılıklı saygı ile bir araya geliyorlar, (Avustralya’da) Türk askerlerine ve Türk halkına karşı derin bir saygı var. Türkiye’de de Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar'a karşı derin saygı var." dedi.

Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş da Avustralya’da yaşayan Türklere duyulan saygının, savaş esnasında ve sonrasında gösterilen mertliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Altıntaş, "103 yıl evvel bizim dedelerimiz, Gelibolu’da, Johnlar ve Mehmetler birbirleri ile savaştılar ama mertçe savaştılar, ikisi de görevlerini yaptılar. Biz bugün burada Avustralyalı dostlarımızla aynı masada yemek yiyorsak, o şehitlerimizin, gazilerimizin Gelibolu’da mertçe savaşmalarından dolayıdır.’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.04.2018 09:33
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AvustralyaçanakkaleSavaşTÜRKAnzaklarAtalarınıAnmaTöreni
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