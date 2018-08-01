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Avustralyalı Kadın Kendisiyle Evlendi, Sosyal Medya Yıkıldı

Avustralya'da yaşayan kadın, seremonide evlilik yeminini elinde tuttuğu ayna ile yapıp kendisiyle evlenerek ülkede günün konusu oldu

Avustralyalı Kadın Kendisiyle Evlendi, Sosyal Medya Yıkıldı

Avustralya'da yaşayan kadın, seremonide evlilik yeminini elinde tuttuğu ayna ile yapıp kendisiyle evlenerek ülkede günün konusu oldu

01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:08
Avustralyalı Kadın Kendisiyle Evlendi, Sosyal Medya Yıkıldı

Avustralyalı Kadın Kendisiyle Evlendi, Sosyal Medya Yıkıldı

Avustralya'da yaşayan kadın, seremonide evlilik yeminini elinde tuttuğu ayna ile yapıp kendisiyle evlenerek ülkede günün konusu oldu

Avustralya'da yaşayan Linda Doktar isimli kadın kendisiyle evlendi.

AYNAYA BAKARAK EVLİLİK YEMİNİ ETTİ

Plajları ile ünlü ülkede gerçekleşen evlilik için 34 yaşındaki kadın tercihini kumsal düğününden yana kullandı. Seremonide evlilik yeminini elinde tuttuğu ayna ile kendi kendisine yapan kadının bu adımı sosyal medyada günün konusu oldu.

İLK DEĞİL

Ancak Avustralyalı kadın böyle bir karar alan ilk kişi değil. Kuzey İtalya'nın Lissona kasabasında bir spor salonunda hocalık yapan 40 yaşındaki Laura Mesi evlenebileceği bir erkek bulamayınca kendisiyle evlenme kararı almıştı.

İtalya'da 40 yaşında bir kadın kendisiyle nikah kıyarak "yalnız gelin" ünvanını kazanmıştı.

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