Avustralya'deki Rehine Operasyonu

ÖLEN REHİNELERDEN BİRİ KAFETERYANIN MÜDÜRÜ, DİĞERİ ÜÇ ÇOCUK ANNESİ AVUKAT

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir kafede rehin alınan ve kurtarma operasyonundan sonra hayatını kaybettiği açıklanan iki kişiden birinin, saldırganın elinden silahı almaya çalışan kafenin müdürü olduğu belirtildi.

Sidney kent merkezindeki Martin Meydanı'nda bulunan Lindt Cafe'de çalışanları ve müşterileri yaklaşık 17 saat rehin tutan 49 yaşındaki Man Haron Moris'e karşı düzenlenen operasyondan sonra öldüğü duyurulan iki rehinenin kimlikleri açıklandı.

Hayatını kaybeden rehinelerden birinin Monis'in elinden silahı almaya çalışan kafeterya müdürü Tori Johnson (34) olduğu ifade edildi. Yaşamını yitiren diğer rehinenin 38 yaşında üç çocuk annesi avukat Katrina Dawson olduğu, avukatın hamile arkadaşını korumak isterken öldüğü kaydedildi.

REHİNELERİ KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNLİK KAZANMADI

Rehinelerin Monis tarafından mı yoksa polis operasyonu sırasında mı hayatlarını kaybettiği henüz kesinlik kazanmadı. Kafeterya müdürü Tori Johnson'un Monis'in uyuklamasından faydalanarak silahını almaya çalıştığı ve bu yüzden Monis'in silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

AVUSTRALYA İSTİHBARAT TEŞKİLATI'NA ELEŞTİRİ

Uzmanlar, birçok suça karışan ve cezaevinden kefaletle serbest bırakılan Monis'in Avustralya Gizli Servisi (ASİO) tarafından neden takip edilmediği sorusunu gündeme getirdi. Monis'in dışarıda değil cezaevinde olması gerektiğini savunan uzmanlar, Monis'in avukatının, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve mantıklı kararlar veremediği yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

Bu arada, Avustralya parlamentosunda bayrak yarıya indirildi, Lindt Cafe'nin bulunduğu caddeye çok sayıda çiçek bırakıldı.

Çiçek bırakanlar arasında Sidney'e gelen Avustralya Başbakanı Tony Abbott, çok sayıda Avustralyalı Müslüman ve Avustralya Müftüsü İbrahim Ebu Muhammed de vardı.