Avustralya'daki Rehine Olayı

SYDNEY KENT MERKEZİ MARTİN PLACE'DE BULUNAN LİNDT CAFE ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLERİNİ YAKLAŞIK 17 SAAT REHİN TUTAN İRAN KÖKENLİ MAN HARON MONİS'E (49) YÖNELİK OPERASYONDA YARALI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

ZANLI MONİS, ESKİ KARISI NOLEEN PAL CİNAYETİNİ ORGANİZE ETMEK VE BIÇAKLADIKTAN SONRA YAKMAKLA SUÇLANIYOR

Sydney kent merkezi Martin Place'de bulunan Lindt Cafe çalışanları ve müşterilerini yaklaşık 17 saat rehin tutan İran kökenli Man Haron Monis'e (49) karşı yapılan polis operasyonunda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Lindt Cafe'ye Avustralya saati ile gece 02.15 sularında polisin başlattığı operasyonda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişide yaralandı. Operasyonda yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınanlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu, yaralılardan birinin de polis memuru olduğu açıklandı.

Avustralya polisinin gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunda ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kafeterya çalışanları ve müşterileri rehin tutan Monis'in de operasyonda öldüğü ileri sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşı medyaya yansıyan haberlere göre, hayatını kaybeden rehinenin Moris tarafından vurulduğu, içeri giren polisin de Haron Moris'i öldürdüğü öne sürüldü.

Rehine krizindeki zanlının, kendisini Şeyh Harun olarak tanıttığı, 1964 İran doğumlu Man Haron Monis'in 1996 yılında Avustralya'ya göçmen olarak geldiği belirtiliyor.

Sydney polisi tarafından yapılan açıklamada, zanlının ayrıca Afganistan'da ölen Avustralya askerlerinin ailelerine taciz mektupları gönderdiği de belirtildi. Zanlı Monis, eski karısı Noleen Pal cinayetini organize etmek ve bıçakladıktan sonra yakmakla suçlanıyor.