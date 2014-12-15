Avustralya'daki Rehine Krizi

Avustralya'nın Sidneykent merkezindeki bir kafede çalışanları ve müşterileri rehin alan kişinin kimliği açıklandı. SidneyPolisi, kent merkezindeki Lindt Cafe çalışanlarını ve müşterilerini rehin alan kişinin, cezaevinden kefaletle serbest bırakılan "İran kökenli Man Harun Monis" olduğunu bildirdi. İran doğumlu kişinin, eski karısını öldürmekten cezaevine girdiği ve cinsel tacizle de suçlandığı ifade edildi. Zanlının, Afganistan'da ölen askerlerin ailelerine taciz mektupları gönderdiği de belirtildi.