Avustralya'daki Rehine Krizi

SİDNEY'DE KAFE ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLERİNİ REHİN ALAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
POLİS, KAFEDEKİLERİ REHİN ALAN KİŞİNİN, CEZAEVİNDEN KEFALETLE SALIVERİLEN "İRAN KÖKENLİ MAN HARON MONİS" OLDUĞUNU AÇIKLADI
Avustralya'nın Sidneykent merkezindeki bir kafede çalışanları ve müşterileri rehin alan kişinin kimliği açıklandı.
SidneyPolisi, kent merkezindeki Lindt Cafe çalışanlarını ve müşterilerini rehin alan kişinin, cezaevinden kefaletle serbest bırakılan "İran kökenli Man Harun Monis" olduğunu bildirdi.
İran doğumlu kişinin, eski karısını öldürmekten cezaevine girdiği ve cinsel tacizle de suçlandığı ifade edildi. Zanlının, Afganistan'da ölen askerlerin ailelerine taciz mektupları gönderdiği de belirtildi.
Eski karısı Noleen Pal cinayetini organize etmekle suçlanan Monis'in, "karısını bıçakladıktan sonra yaktığı" iddia ediliyor.
Polisin verdiği bilgilere göre, 1964 doğumlu Monis, 1996 yılında Avustralya'ya geldi. Ülkeye geldikten sonra ismini değiştiren ve Man Harun Monis ismini alan zanlının kendisini "Şeyh Harun" diye tanıttığı kaydedildi.