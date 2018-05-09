Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100781
ALTIN
182.160
DOLAR
4.3128
STERLİN
5.8520
EURO
5.1128
Sardu teminata bağlandı
SARDU TEMİNATA BAĞLANDI
Sahte emlakcı yakalandı
SAHTE EMLAKCI YAKALANDI
Sahte transkiript ile kayıt yapacaktı
SAHTE TRANSKİRİPT İLE KAYIT YAPACAKTI
DP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu
DENKTAŞ: “BUGÜN ARTIK DÜĞMEYE BASMIŞ...
banner256
Flaş Haber
Eroğlu resmen aday
Kapat

Avustralya’da siyasetçilerin çifte vatandaşlık krizi sürüyor

Avustralya'da seçildiklerinde "çifte vatandaşlıkları" bulunduğu ve yasalara uygun olarak seçilmedikleri gerekçesiyle 5 parlamenterin görevi sona erdi.

Avustralya’da siyasetçilerin çifte vatandaşlık krizi sürüyor

Avustralya'da seçildiklerinde "çifte vatandaşlıkları" bulunduğu ve yasalara uygun olarak seçilmedikleri gerekçesiyle 5 parlamenterin görevi sona erdi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:12
Avustralya’da siyasetçilerin çifte vatandaşlık krizi sürüyor

Avustralya'da seçildiklerinde "çifte vatandaşlıkları" bulunduğu ve yasalara uygun olarak seçilmedikleri gerekçesiyle 5 parlamenterin görevi sona erdi.

BBC'nin haberine göre Yüksek Mahkeme, muhalefetteki İşçi Parti Senatörü Katy Gallagher'in çifte vatandaşlığı gerekçesiyle göreve uygun olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararının ardından parlamentonun alt kanadında görevli ve haklarında benzeri inceleme bulunan muhalefet milletvekilleri Justine Keay, Josh Wilson ve Susan Lamb ile Merkez İttifak Milletvekili Rebekha Sharkie de istifalarını sundu.

Yüksek Mahkeme, Gallagher'ın Senatodaki koltuğunun, 2016 seçimlerindeki oylar yeniden sayılarak doldurulmasına karar verdi. Diğer siyasetçilerin yerine geçecek kişiler ise parlamentonun alt kanadındaki farklı süreç nedeniyle ara seçim yoluyla belirlenecek.

Yüksek Mahkeme, geçen yıl, iktidardaki koalisyon hükümeti ortağı Ulusal Parti Lideri ve New England Milletvekili Barnaby Joyce, Bölgesel Kalkınma ve İletişim Bakanı Fiona Nash, Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Larissa Waters, Senatör Scott Ludlam, Tek Ulus Partisinden Senatör Malcolm Roberts'in seçimlerde yasalara uygun olarak seçilmediklerine hükmederek üyeliklerine son vermişti.

Ailelerinin bir başka ülkenin vatandaşı olmalarından dolayı kendilerinin de otomatik vatandaş sayıldıklarını ve bunun bilgileri dışında olduğunu belirten siyasetçilerin savunmalarını kabul etmeyen Yüksek Mahkeme, Başbakan Yardımcısı Joyce ve 4 senatörün anayasanın 44. maddesinde yer alan "yabancı bir devletin vatandaşı olanların parlamentoya seçilemeyeceği" kuralını ihlal ettiklerine karar vermişti.

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 18:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da Başörtüsüyle Öğretmenlik Talebine Ret!
Almanya'da Başörtüsüyle Öğretmenlik Talebine Ret!
"Putin Netanyahu İle Görüştü"
"Putin Netanyahu İle Görüştü"
Trump'tan Kuzey Kore Açıklaması!
Trump'tan Kuzey Kore Açıklaması!
Meksika'da Askerlere Pusu: 3 Ölü!
Meksika'da Askerlere Pusu: 3 Ölü!
Merkel, İran'la Anlaşmaya Bağlı Kalacak
Merkel, İran'la Anlaşmaya Bağlı Kalacak
Manchester Unıted Marka Değerinde Şampiyonluğunu Korudu
Manchester Unıted Marka Değerinde Şampiyonluğunu Korudu
İtalya'da Siyaset Çıkmazı Erken Seçimi Zorunlu Kılıyor
İtalya'da Siyaset Çıkmazı Erken Seçimi Zorunlu Kılıyor
Vietnam'dan Çin'e Yapay Adacık Çağrısı
Vietnam'dan Çin'e Yapay Adacık Çağrısı
Trump'ın Nükleer Anlaşma Kararına Dünyadan Tepkiler
Trump'ın Nükleer Anlaşma Kararına Dünyadan Tepkiler
Malezya’da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi
Malezya’da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim