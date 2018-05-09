Avustralya’da siyasetçilerin çifte vatandaşlık krizi sürüyor

Avustralya'da seçildiklerinde "çifte vatandaşlıkları" bulunduğu ve yasalara uygun olarak seçilmedikleri gerekçesiyle 5 parlamenterin görevi sona erdi.



BBC'nin haberine göre Yüksek Mahkeme, muhalefetteki İşçi Parti Senatörü Katy Gallagher'in çifte vatandaşlığı gerekçesiyle göreve uygun olmadığına hükmetti.



Mahkeme kararının ardından parlamentonun alt kanadında görevli ve haklarında benzeri inceleme bulunan muhalefet milletvekilleri Justine Keay, Josh Wilson ve Susan Lamb ile Merkez İttifak Milletvekili Rebekha Sharkie de istifalarını sundu.



Yüksek Mahkeme, Gallagher'ın Senatodaki koltuğunun, 2016 seçimlerindeki oylar yeniden sayılarak doldurulmasına karar verdi. Diğer siyasetçilerin yerine geçecek kişiler ise parlamentonun alt kanadındaki farklı süreç nedeniyle ara seçim yoluyla belirlenecek.



Yüksek Mahkeme, geçen yıl, iktidardaki koalisyon hükümeti ortağı Ulusal Parti Lideri ve New England Milletvekili Barnaby Joyce, Bölgesel Kalkınma ve İletişim Bakanı Fiona Nash, Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Larissa Waters, Senatör Scott Ludlam, Tek Ulus Partisinden Senatör Malcolm Roberts'in seçimlerde yasalara uygun olarak seçilmediklerine hükmederek üyeliklerine son vermişti.



Ailelerinin bir başka ülkenin vatandaşı olmalarından dolayı kendilerinin de otomatik vatandaş sayıldıklarını ve bunun bilgileri dışında olduğunu belirten siyasetçilerin savunmalarını kabul etmeyen Yüksek Mahkeme, Başbakan Yardımcısı Joyce ve 4 senatörün anayasanın 44. maddesinde yer alan "yabancı bir devletin vatandaşı olanların parlamentoya seçilemeyeceği" kuralını ihlal ettiklerine karar vermişti.



