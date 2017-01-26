Avustralya’da Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü

Açıklamada, geleneksel havai fişek gösterilerinin yapılacağı Swan Nehri’ne düşen uçakta bulunan biri pilot iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Perth Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte Avustralya Günü etkinlikleri sırasında içinde iki kişinin bulunduğu küçük uçağın nehre düştüğü belirtildi.

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te Avustralya Günü kutlamaları sırasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.