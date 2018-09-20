Avustralya’da Köpek Balığı Saldırısında Bir Çocuk Ağır Yaralandı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde köpek balığı saldırısına uğrayan küçük çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.
Queensland Ambulans Servisinin (QAS) Rockhampton Yöneticisi Mindy Thomas, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, kimliği açıklanmayan küçük kızın bacağından ağır yaralandığını kaydetti.
Yaralı kızı almak için bölgeye ambulans helikopter ve acil servis ekiplerinin gönderildiğini aktaran Thomas, küçük kızın kritik durumda Mackay Hastanesine nakledildiğini belirtti.
Aynı bölgede dün de 46 yaşındaki Justine Barwick, köpek balığı saldırısına uğramıştı.
Whitsundays Adası’ndaki Cid Limanı'nda gerçekleşen olayda Barwick, bacağından yaralanmıştı.