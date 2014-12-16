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Avustralya'da İslam düşmanlığına karşı #seninleyürürüm

Avustralya'nın Sidney kentinde silahlı bir kişi bir kafede onlarca kişiyi rehin alırken, ülkede Müslümanlara karşı düşmanca bir tepki doğmasından endişe eden binlerce kişi sosyal medyada kampanya başlattı. Bu kişiler, Müslümanlara destek mesajları attı.

Avustralya'da İslam düşmanlığına karşı #seninleyürürüm

Avustralya'nın Sidney kentinde silahlı bir kişi bir kafede onlarca kişiyi rehin alırken, ülkede Müslümanlara karşı düşmanca bir tepki doğmasından endişe eden binlerce kişi sosyal medyada kampanya başlattı. Bu kişiler, Müslümanlara destek mesajları attı.

16 Aralık 2014 Salı 12:10
Avustralya'da İslam düşmanlığına karşı #seninleyürürüm
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Destek dalgasını başlatan Rachael Jacobs adlı kullanıcının Facebook'a koyduğu bir ileti oldu.
Jacobs, trende yanında oturan Müslüman kadının başörtüsünü sessizce çıkarıp kaldırdığını anlatıp, "İndiğinde istasyonda arkasından koştum. 'Tak başının örtüsünü, ben seninle yürüyeceğim' dedim. Ağlamaya başladı ve bir dakika kadar sarıldı bana. Sonra tek başına yürüyüp gitti" diyordu.

Çığ gibi büyüdü

Rachael'ın İslami giysiler içindeki kadınla karşılaşma ve dayanışma hikayesini anlattığı bu ileti Twitter'da "Sir Tessa" kullanıcı adıyla yazan Tessa Kum'a ilham verdi: 

"Coogee ile Martin Place arasında 373 nolu otobüse biniyor, dini giysileriniz içinde güvenli hissetmiyorsanız: Size eşlik ederim. Buluşmak için @ ile mesaj atın"
Aynı kullanıcı bir kaç dakika sonra tekrar bu kez "Belki de bir etiket başlatmalı? #seninleyürürüm (#Illridewithyou) nasıl?" diye bir mesaj attı.
Bunun üzerine binlerce Avustralyalı kendiliğinden ortaya çıkan kampanyaya katılarak, kendilerine yakın mahallelerde yaşayan Müslümanlarla buluşup, otobüse, trene birlikte binmeyi teklif etmeye başladı.
Etiketi başlatan Tessa Kum "Ürkmüş bir Müslüman kadına trende küçük bir destek veren birinin mesajını görünce içim parçalandı. Dünyada böyle şeylerin çok daha fazla yapılması gerektiğini düşündüm. Planlamadım aslında. Çığ gibi büyümesini izlemek olağanüstüydü" dedi.

#seninleyürürüm etiketine iki saat içinde 40 bin kullanıcı destek verdi.

Dört saat sonra etikete yazılan twitlerin sayısı 150 bine ulaşmıştı ve bu sayı hala artıyor.

Son Güncelleme: 16.12.2014 12:13
Anahtar Kelimeler:
Avustralyada İslam Düşmanlığına Karşı #seninleyürürümKıbrıs Manşet
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