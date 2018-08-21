Avustralya’da Başbakan Turnbull liderliğini korudu

BAŞBAKAN MALCOLM TURNBULL, PARTİ LİDERLİĞİNE ADAY OLAN İÇİŞLERİ BAKANI PETER DUTTON’U SAF DIŞI BIRAKARAK POZİSYONUNU KORUDU



Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, enerji politikaları yüzünden ters düştüğü ve kendisine karşı adaylığını açıklayan İçişleri Bakanı Peter Dutton ile girdiği parti içi liderlik oylamasını 35'e karşılık 48 oy ile kazanarak porsiyonunu korumayı başardı.

Avustralya’da iktidarda bulunan koalisyon hükümetindeki enerji politikaları ve Queensland eyaletindeki ara seçimlerin kaybedilmesi yüzünden muhafazakar milletvekillerinin başlattığı isyan liderlik oylamasına dönüştü.

Muhafazakarların adayı İçişleri Bakanı Peter Dutton ve Başbakan Malcolm Turnbull arasında yapılan parti içi oylamadan 35'e karşılık 48 oy ile galip ayrılan Turnbull, başbakanlığını koruyarak çıktı.

Son haftalarda gerek koalisyon içinde gerekse Avustralya kamuoyunda liderliği tartışmalara neden olan Başbakan Malcolm Turnbull, oylamanın ardından kedisine güvenen milletvekillerine teşekkür etti.

PETER DUTTON GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan Turnbull ile girdiği yarışı kaybeden Peter Dutton’un görevinden istifa etti. Başbakan Turnbull’un, içişleri bakanlığına önümüzdeki günlerde atama yapması veya Dutton’a göreve devam etmesini yönünde teklifte bulunması bekleniyor.

