Avustralya'da 8 Çocuk Bıçaklanarak Öldürüldü

CAİRNS KENTİNDE YAŞLARI 1,5 İLE 15 ARASINDA DEĞİŞEN 8 ÇOCUK, BİR EVDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Cairns kentindeki bir evde, 1,5 ile 15 yaş arasındaki 8 çocuğun cesedi bulundu.

Queensland polisinden yapılan açıklamada, Manoora semtindeki bir evde, bıçaklanarak öldürülmüş 8 çocuğun cesedi ile 34 yaşında bir kadının yaralı bulunduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu ve olay hakkında polise bilgi verdiği bildirildi.

Bıçaklanarak öldürülen çocukların isimleri, kim ya da kimler tarafından öldürüldükleri, aynı aileden olup olmadıkları henüz bilinmiyor.

Cairns Polis Müfettişi Bruno Asnicar, "Herkes için son derece üzücü bir haber, polislerin bile alışık olmadığı bir durum" dedi. Olayın Cairns polisine, yerel saatle 11.20'de telefonla ihbar edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.