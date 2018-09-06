Avustralya\'ya 430 Milyon Euroluk





ALMAN SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETİ RHEİNMETALL, AVUSTRALYA SAVUNMA KUVVETLERİNE 430 MİLYON AVRO DEĞERİNDE KAMYON VE GÖREV MODÜLÜ SATACAKBerlin, 6 Eylül 18 : Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall, Avustralya Savunma Kuvvetlerine 430 milyon Euro değerinde binden fazla kamyon ve görev modülü satacak.Rheinmetall’den yapılan açıklamada, yeni siparişin ek sipariş olarak Avustralya Savunma Kuvvetlerinin yaşlanan araçlarını değiştirmek için başlattığı Land 121 Programının Faz 5B kapsamında alındığı belirtildi.Kamyonların teslimi 2019’da başlayacak ve 2024’e kadar tamamlanacak.Avustralya, daha önce Rheinmetall’e değeri 1,2 milyar Euro olan 2 bin 500 adet kamyon siparişi vermişti.Avustralya Savunma Kuvvetleri, Land 121 Programı kapsamında, bakımı güçleşen ve ekonomik ömrünü doldurmuş 30 yaş üstü araçları, kademeli olarak yenileriyle değiştiriyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheinmetall’in üst düzey yöneticisi (CEO) Armin Papperger, eski siparişler üzerine ek sipariş almanın kendileri için büyük stratejik önem taşıdığını belirterek, bu ek siparişlerin diğer uluslararası projeler için mükemmel bir referans olacağını kaydetti.(AA/AK/GÜL)