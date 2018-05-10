Avustralya\'nın En Yaşlı Bilim İnsanına Ötanazi

Basel, 10 Mayıs 18 : Avustralyalı bilim insanı 104 yaşındaki Dr. David Goodall, "yaşam standartlarının kötüleştiği\' gerekçesiyle İsviçre\'nin Basel kentindeki bir klinikte ötanazi ile hayatını kaybetti.

Avustralya\'da yasak olduğu için İsviçre’deki bir kliniğinde doktor yardımıyla ötanazi yapılan Goodall\'ın, hiçbir ölümcül hastalığı bulunmuyordu.

Yaşam standartları kötüleştiği ve görme yetisinde düşüş olduğu gerekçesiyle ötanazi hakkını kullanan Gooddall\'ın, ölmeden önceki son öğününde bir İngiliz klasiği olan balık ve patates kızartması yediği, tatlı olarak da kek tercih ettiği belirtildi.

Goodall\'ın yaşamına ölümcül dozda Nembutal isimli uyku ilacı kullanılarak son verildiği kaydedildi.

Ötanazi öncesi son cümlesi "Ne için bekliyoruz ki?" olan Goodall\'a, ölmeden önce son isteği üzerine Beethoven\'ın 9. Senfonisi\'nin "Ode to Joy" adlı parçasının dinletildiği öğrenildi.

TORUNLARI YALNIZ BIRAKMADI

Dün düzenlenen basın toplantısında duymakta zorluk yaşamasına rağmen kendisine yöneltilen soruları rahatlıkla cevaplayan Goodall\'ın, ölmeden önce baş ucunda ABD ve Fransa\'dan gelen torunları yer aldı.

1914\'te Londra\'da doğan Goodall, 1948\'de Melbourne Üniversitesinde ders vermek için Avustralya\'ya göç etmişti.

Goodall\'ın, 3 evliliğinden 4 çocuğu ve 12 torunu bulunuyordu.

Geçen hafta Avustralya\'dan İsviçre\'ye tek yön uçak bileti alan Goodall, Fransa\'nın Bordeaux kentindeki akrabalarını da son kez ziyaret etme şansı bulmuştu.

Ekoloji alanında 70 yıldan fazla süredir çok sayıda araştırmaya imza atan 104 yaşındaki bilim insanı, Avustralya hükümetini ötanazi hakkı vermediği için eleştiriyordu.

(AA/ÖZ/HA)