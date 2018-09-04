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Avustralya Mülteci Konseyi\'nden Nauru\'daki Çocuklar Uyarısı

KONSEY, NAURU’DAKİ GÖZALTI MERKEZİNDE TUTULAN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI “VAZGEÇME SENDROMU” NEDENİYLE İNTİHARA VE KENDİLERİNE ZARAR VERMEYE MEYİLLİ OLDUKLARINA DİKKATİ ÇEKTİMelbourne, 4 Eylül 18 : Avustralya Mülteci Konseyi, ülkeye teknelerle ulaşan mültecilerin gönderildiği Nauru’da tutulan çocukların yaşadıkları olumsuz ortamdan dolayı büyük sorun yaşadıkları uyarısında bulundu.Konsey\'in hazırladığı raporda, yaklaşık 4 yıldır aileleriyle Nauru’da tutulan çocuklar arasında psikolojik...

Avustralya Mülteci Konseyi\'nden Nauru\'daki Çocuklar Uyarısı

KONSEY, NAURU’DAKİ GÖZALTI MERKEZİNDE TUTULAN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI “VAZGEÇME SENDROMU” NEDENİYLE İNTİHARA VE KENDİLERİNE ZARAR VERMEYE MEYİLLİ OLDUKLARINA DİKKATİ ÇEKTİMelbourne, 4 Eylül 18 : Avustralya Mülteci Konseyi, ülkeye teknelerle ulaşan mültecilerin gönderildiği Nauru’da tutulan çocukların yaşadıkları olumsuz ortamdan dolayı büyük sorun yaşadıkları uyarısında bulundu.Konsey\'in hazırladığı raporda, yaklaşık 4 yıldır aileleriyle Nauru’da tutulan çocuklar arasında psikolojik...

04 Eylül 2018 Salı 08:55
Avustralya Mülteci Konseyi\'nden Nauru\'daki Çocuklar Uyarısı

KONSEY, NAURU’DAKİ GÖZALTI MERKEZİNDE TUTULAN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI “VAZGEÇME SENDROMU” NEDENİYLE İNTİHARA VE KENDİLERİNE ZARAR VERMEYE MEYİLLİ OLDUKLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Melbourne, 4 Eylül 18 : Avustralya Mülteci Konseyi, ülkeye teknelerle ulaşan mültecilerin gönderildiği Nauru’da tutulan çocukların yaşadıkları olumsuz ortamdan dolayı büyük sorun yaşadıkları uyarısında bulundu.
Konsey\'in hazırladığı raporda, yaklaşık 4 yıldır aileleriyle Nauru’da tutulan çocuklar arasında psikolojik sorunlar ve intihara teşebbüs vakaları görüldüğüne dikkati çekildi.
Avustralya hükümetinin itirazlarına rağmen mahkemelerin son 6 ayda psikolojik ve fiziksel rahatsızlığı olan 17 çocuğun Avustralya’ya getirilerek tedavi edilmesine karar verdiği anımsatılan raporda, Nauru’da tutulan 109 çocuğun aileleriyle Avustralya’ya getirilmesi çağrısı yapıldı.
ÇOCUKLAR ‘‘VAZGEÇME SENDROMU’’ YAŞIYOR
Mültecilere yardım eden çeşitli kuruluşların ve sağlık uzmanlarının hazırladığı istatistiklere yer verilen raporda, 8 ila 12 yaşlarındaki mülteci çocukların yataklarından çıkmadıkları, yiyip içmeyi, konuşmayı, hatta tuvalete gitmeyi bıraktıkları; yaşadıkları “vazgeçme sendromu” nedeniyle intihara ve kendilerine zarar vermeye meyilli oldukları belirtildi.
Avustralya Mülteci Konseyi İletişim Direktörü Kelly Nicholls, ‘‘Bu insanların, deniz aşırı gözaltı merkezlerinde süresiz tutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıksız, eğitim olanaklarından yoksun, insanlık dışı koşullarda gözaltında tutulan bu çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığından derin endişe duyuyoruz.’’ ifadelerini kullandı.
Nauru’daki aileler ve çocuklarıyla çalışmalar yapan Melbourne Üniversitesinden psikiyatr Louise Newman, adada yaşayan çocukların psikolojik bir kriz yaşadıklarını söyledi.
Avustralya hükümetinin eski danışmalarından Newman, ‘‘8-10 yaşlarındaki çocukların intihara eğilimli olduğunu görüyoruz. Aslında bu, şaşırtıcı değil çünkü çok fazla travmaya maruz kalıyorlar. Umutsuzluk ve terk edilme duygusu içinde çok güvensizler.’’ dedi.
AVUSTRALYA TEKNELERLE GELEN MÜLTECİLERİ ÜLKEYE ALMIYOR
Avustralya hükümeti, teknelerle ülke kıyılarına ulaşan mültecileri Nauru ve Manus adalarında 2012\'de kurulan gözaltı merkezlerine gönderiyor. Yasal olmayan yollarla gelenleri hiçbir zaman ülkeye kabul etmeyeceğini her fırsatta ilan eden Avustralya yetkilileri, merkezlerde tutulanlara geldikleri ülkelere geri dönmeleri, üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi kabul etmeleri ya da adalarda yerleşik hayata geçmeleri seçeneklerini veriyor.
İntihar vakaları, cinsel taciz ve saldırılarla gündeme gelen gözaltı merkezlerindeki yaklaşık bin 600 mülteci arasında 119 çocuk bulunuyor.
Mülteci hakları savunucuları ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumlarının tepkilerine rağmen Avustralya hükümeti, tutumundan geri adım atmıyor. Hükümet, Yeni Zelanda’nın merkezlerden her yıl 150 mülteci alma teklifine de söz konusu kişilerin Yeni Zelanda vatandaşlarına tanınan haklara sahip olduktan sora Avustralya’ya geleceklerini öne sürerek karşı çıkıyor.
(AA/ÖZ/ÖK)
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