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19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:55

Avustralya'da Vombat Ailesine Yeni Üye Katıldı

Dünyada nadir bulunan hayvan türlerinden Avustralya'ya özgü keseli vombat ailesine yeni üye katıldı.

Avustralya'da Vombat Ailesine Yeni Üye Katıldı
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Ankara, 19 Temmuz 17 : Dünyada nadir bulunan hayvan türlerinden Avustralya'ya özgü keseli vombat ailesine yeni üye katıldı.

BBC'nin haberine göre, Queensland eyaleti Çevre Bakanı Steven Miles yaptığı açıklamada, anne vombatın 10 aydır uzman ekip tarafından yakından takip edildiğini belirterek, bebek vombatın annesinin kesesinden ayrılmasıyla kuzey kıllı burunlu vombat ailesine yeni bir üyenin katıldığını ifade etti.

St. George kentindeki Richard Underwood Tabiatı Koruma Alanı'ndan yetkililer, bebek vombatın dünyaya gelmesiyle koruma alanındaki vombat sayısının 11'e yükseldiğini kaydetti.

Avustralya yaklaşık 250 vombata ev sahipliği yapıyor. Bir metre uzunluğunda, 4 ayaklı, kısa bacaklı, kısa kuyruklu keseli türü otobur vombatlar, genellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşıyor.

(AA/RU/GUR)

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