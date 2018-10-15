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Avustralya’da Tekneye Atlayan Köpek Balığı Korkuttu

QUEENSLAND EYALETİNDE NEHİRDE BALIĞA ÇIKAN AİLE TEKNELERİNE SIÇRAYAN KÖPEK BALIĞI YÜZÜNDEN KORKU YAŞADI

Avustralya’da Tekneye Atlayan Köpek Balığı Korkuttu

QUEENSLAND EYALETİNDE NEHİRDE BALIĞA ÇIKAN AİLE TEKNELERİNE SIÇRAYAN KÖPEK BALIĞI YÜZÜNDEN KORKU YAŞADI

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:14
Avustralya’da Tekneye Atlayan Köpek Balığı Korkuttu

QUEENSLAND EYALETİNDE NEHİRDE BALIĞA ÇIKAN AİLE TEKNELERİNE SIÇRAYAN KÖPEK BALIĞI YÜZÜNDEN KORKU YAŞADI

Melbourne, 15 Ekim 18 (.): Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Prosperine Nehri’nde çocukları ile balık avına çıkan ailenin teknesine  zıplayan köpek balığı korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. 

Seven Network\'ün haberine göre, Queensland eyaletindeki Prosperine Nehri’nde 3 oğlu ile balığa çıkan Ken Madsen’nin teknesine  2,2 metre uzunluğunda ve 150-200 kilogram ağırlığında köpek balığı atladı.

Boğa türü olduğu bertilen köpek balığı tekneye sıçradığında, normal bir balık olduğunu zannederek şanslı olduklarını düşündüğünü belirten Madsen, ancak çocukların panik halinde yardım istemelerinin ardından durumu fark ettiğini söyledi. 

Balık avının ardından tekneyi römorka çıkarmak için kıyıya yanaştığı sırada olayın yaşandığını aktaran Madsen, ‘‘Büyük bir kargaşa yaşandı, sonra duyduğum şey (çocuklar) imdat, yardım diye bağırıyorlardı. Çocuklar teknenin ön tarafında kaçtılar çünkü başka yer yoktu.’’ dedi. 

Balığın tekneye atlamasıyla oltaların yanı sıra koltuklardan birinin de kırılarak nehre düştüğünü belirten Madsen, büyük panik yaşayan çocukların bir daha balığa çıkmamaya yemin ettiklerini söyledi. 

Madsen,  köpek balığını bir balıkçı arkadaşının yardımıyla nehre bırakmayı başardıklarını söyledi. 

Madsen, ‘‘Onu nehre sürükledik ama tıkanmış görünüyordu, sanırım timsahlara yem olacak.’’ şeklinde konuştu. 

 

(AA/ÖZ/GÜL)

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