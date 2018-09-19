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Avustralya’da "iğneli Çilek Krizi" Sektörü Vurdu

FEDERAL VE EYALET HÜKÜMETLERİ, ÇİLEKLERDEN DİKİŞ İĞNE ÇIKMASININ ARDINDAN KRİZ YAŞAYAN SEKTÖRE 2 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI YARDIMDA BULUNACAK - SYDNEY’DE ELMA VE MUZDA DA İĞNEYE RASTLANDI

Avustralya’da "iğneli Çilek Krizi" Sektörü Vurdu

FEDERAL VE EYALET HÜKÜMETLERİ, ÇİLEKLERDEN DİKİŞ İĞNE ÇIKMASININ ARDINDAN KRİZ YAŞAYAN SEKTÖRE 2 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI YARDIMDA BULUNACAK - SYDNEY’DE ELMA VE MUZDA DA İĞNEYE RASTLANDI

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Avustralya’da
FEDERAL VE EYALET HÜKÜMETLERİ, ÇİLEKLERDEN DİKİŞ İĞNE ÇIKMASININ ARDINDAN KRİZ YAŞAYAN SEKTÖRE 2 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI YARDIMDA BULUNACAK - SYDNEY’DE ELMA VE MUZDA DA İĞNEYE RASTLANDI

Melbourne, 19 Eylül 18 (.): Avustralya’nın Queensland eyaletinde üretilip paketlenen çileklerden dikiş iğnesi çıkmasının ardından ürünlerin ülke geneli ve Yeni Zelanda’da marketlerden toplatılması üzerine kriz yaşayan çilek üreticilerine 2 milyon Avustralya doları destek sağlanacak. 

Federal Bölge Hizmetleri Bakanı Bridget McKenzie ve Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk tarafından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda çilek sektöründe yaşanan krizi sona erdirmek için toplamda 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 9,3 milyon TL) değerinde yardım paketi hazırlandığı belirtildi.

McKenzie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Çileklerde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için bir milyon dolarlık yardımda bulunacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Queensland Başbakanı Palaszczuk da sektöre destek olmak ve güvenlik boşluklarını kapatmak için bir milyon dolarlık paket hazırladıklarını açıkladı. 

Çileklere ilk iğneleri yerleştirenin haricinde halkın sağlığı ile oynayan başka kişilerin de bulunduğunu belirten Palaszczuk, ‘‘Bu suçu devam ettirenler suçu ilk işleyenden çok daha kötüdür.’’ dedi.

POLİS SUÇLULARI ARIYOR

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda’da çilekler marketlerden toplatılmıştı.

Çileklere iğneleri yerleştirenleri bulmak için başlatılan soruşturmada 60’ı dedektif olmak üzere 100’den fazla polis görev alıyor.

Queensland Başbakanı Palaszczuk çileklere iğne yerleştirerek halkın sağlığını ve çilek sektörünü tehlikeye atan kişi veya kişilerin 10 yıla kadar hapse mahkum edileceğine dikkati çekmiş, sorumlularla ilgili bilgi verenlere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü verileceğini söylemişti. 

SYDNEY’DE ELMA VE MUZLARDA DA İĞNE BULUNDU

Bu arada 20 iğneli çilek vakasının tespit edildiği Sydney’de, elma ve muzda da iğneye rastlandı. Sydney Polisi, elma ve muzda bulunan iğnelerin çilek olayından ayrı değerlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.  

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu. 

(AA/ID/ÖK)

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