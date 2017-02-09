Avustralya’da Her Yıl 15 Bin Kişi Sigaradan Ölüyor

Avustralya'da sigaraya karşı mücadele eden kuruluş Quit Victoria'nın Direktörü Dr. Sarah White, sigara içenlerin oranının yüzde 12,8 olduğu Avustralya’da her yıl yaklaşık 15 bin kişinin sigara kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini açıkladı.

SİGARA KAYNAKLI SAĞLIK SORUNLARININ MALİYETİ 31,5 MİLYAR DOLAR

Melbourne, 9 Şubat 17 : Avustralya'da sigaraya karşı mücadele eden kuruluş Quit Victoria'nın Direktörü Dr. Sarah White, sigara içenlerin oranının yüzde 12,8 olduğu Avustralya’da her yıl yaklaşık 15 bin kişinin sigara kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini açıkladı.

White, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, sigaranın, önlenebilir ölümlerin ve hastalıkların önde gelen sebebi olduğunu söyledi.

SİGARA KAYNAKLI SAĞLIK SORUNLARININ MALİYETİ 31,5 MİLYAR DOLAR

Ülke genelinde sigara kullanım oranının yüzde 12,8 olduğunu ifade eden White, "Sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybediyor. Bunun Avustralya’ya (sağlık harcamaları dahil) yıllık maliyeti 31,5 milyar Avustralya doları (yaklaşık 23,7 milyar dolar).’’ bilgisini verdi.

Avustralya’da federal hükümet tarafından sigaraya yönelik uygulanan düzenli fiyat artışının, sigara kullanımını düşürmedeki en etkili yöntem olduğunu ifade eden Dr. White, "Kanser Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre, sigara içenlerin yarısından fazlası 2013 yılındaki tütün fiyatlarındaki artışa tepki olarak sigara kullanımını azaltmayı veya bırakmayı denediğini ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

TEK TİP VE TEK RENK PAKET UYGULAMASI SİGARA KULLANIMINI AZALTTI

Avustralya’da 1 Aralık 2012 yılından itibaren uygulanan, tek tip ve tek renk sigara satışının amacına ulaştığını, insanların sigaraya yönelmesinde düşüş görüldüğünü belirten Dr. White, "Avustralya hükümeti, o zamandan itibaren düzenleme hakkında bir inceleme gerçekleştirdi; sonuçlar, tek tip ambalajın amacına ulaştığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

RESTORAN VE KAFELERİN AÇIK ALANLARINDA DA SİGARA YASAK

Avustralya’da halka açık kapalı alanlarda sigara kullanımının yasak olduğunu aktaran Dr. White, "Bunlara ek olarak 16 yaş altındaki çocukların bulunduğu araçlarda, tren istasyonlarında, plajlarda, tramvay ve otobüs duraklarında ve restoran ve kafelerin açık alanlarında da sigara içilmesi yasak." ifadelerini kullandı.

Sigara kullanım alanlarına ciddi yasaklamalar getiren Avustralya’da, toplu taşıma, ofis binaları, alışveriş merkezleri, restoranlar, okullar, sinemalar, çocuk oyun parkları, bina ana girişlerinde sigara yasak. Ayrıca bir çok eyalet cezaevlerinde de sigara kullanımına izin verilmiyor.

AVUSTRALYA’DA SİGARA FİYATLARI 17-45 DOLAR

Alman Deutsche Bank'ın 2015 yılında yayınladığı rapora göre dünyada sigaranın en yüksek fiyata satıldığı ülke olan Avustralya’da 20 sigaralık paketin fiyatı en düşük 17 Avustralya doları (48 TL), 50’lik paketin fiyatı ise 45 dolar (128 TL).

Avustralya hükümeti, sigara kullanım oranının tek tip paket uygulaması ve fiyat artışına endeksli olarak son 6 yılda yüzde 15 düşmesi üzerine önümüzdeki 5 yıl içinde en düşük sigara paketinin fiyatını 40 dolara çıkarmayı hedefliyor.

YASAKLARA UYMAYANLARA 2 BİN DOLAR CEZA

Avustralya’da sigara satma yetkisi bulunan marketlerde sigaralar içi görünmeyen özel dolaplarda tutuluyor. Kurallara uymayan satıcılara 2 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 5 bin 700 TL) kadar ceza veriliyor.

(AA/RÇ/ŞEB)