Avustralya\'da Helikopter Düştü: 1 Ölü

Melbourne, 24 Kasım 18 : Avustralya\'nın orta kesiminde helikopterin düşmesi sonucu bir kişi öldü.



Northern Territory Polisinden yapılan açıklamaya göre, hayvanları taşımak için kullanılan Robinson R22 tipi helikopter, Alice Springs kentinin 125 kilometre kuzeydoğusundaki nehir yatağına düştü.



Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



(AA/RU/SEL)

