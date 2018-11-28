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Avustralya’da Dev Öküz, Boyutları Sayesinde Mezbahadan Kurtuldu

Avustralya, 28 Kasım 18 (.): Knickers (külot) adlı öküz, Avustralya\'nın batısında binlerce diğer sığırla birlikte yayılırken, 1400 kilo ağırlığı ve 194 santimetrelik boyuyla hemen göze çarpıyor.

Avustralya’da Dev Öküz, Boyutları Sayesinde Mezbahadan Kurtuldu

Avustralya, 28 Kasım 18 (.): Knickers (külot) adlı öküz, Avustralya\'nın batısında binlerce diğer sığırla birlikte yayılırken, 1400 kilo ağırlığı ve 194 santimetrelik boyuyla hemen göze çarpıyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
Avustralya’da Dev Öküz, Boyutları Sayesinde Mezbahadan Kurtuldu
Avustralya, 28 Kasım 18 (.): Knickers (külot) adlı öküz, Avustralya\'nın batısında binlerce diğer sığırla birlikte yayılırken, 1400 kilo ağırlığı ve 194 santimetrelik boyuyla hemen göze çarpıyor.

Knickers\'ın milyonlarca büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan ülkedeki en büyük öküz olduğuna inanılıyor.

Knickers\'ın boyutları aynı zamanda kurtuluşu da oldu. Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers\'ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev öküz için yeterli tesisleri olmadığını söyledi.

Knickers, hayatının geri kalanını, Perth kentinin 136 kilometre güneyindeki Myalup\'ta bulunan, Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek.

"Knickers yaşayacak." diyen Pearson, Holsten Friesian cinsi ineğin, Avustralya devlet kanalının cinsin standartlarına göre bile çok daha uzun olan ineğe dikkat çekmesinden bu yana gazetecilerden telefonlar alıyor.

Pearson "Hep diğer öküzlerden daha büyüktü. Hep göze çarpıyordu." dedi.

Pearson "Bazı arkadaşları" küçük yaşta mezbahaya gönderilse de "Knickers hep göze çarpıyordu ve biz de \'bırakalım orada, kimseyi incitmiyor\' dedik" diye konuştu.

Birkaç sığır rotasyonundan sonra Knickers\'ın sürekli büyüdüğü görüldü ve şimdi satmak için çok büyük bir hale geldi.

20 bin kadar sığırı bulunan Pearson, Knickers\'ın birkaç yıllık ömrü kaldığını söylüyor. Knickers diğer sığırların da gözdesi. Kapıdan çıktığında yüzlerce sığır onu takip ediyor. Çiftlikteki çoğu sığırın koyu kahverengi olması yüzünden, Knickers siyah-beyaz renkleriyle daha bir ön plana çıkıyor.

(BBC/ID/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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