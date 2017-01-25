Avustralya'da Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Yolda

SİSTEMİN HAYATA GEÇİRİLMESİ HALİNDE YOLCULAR, YÜZ, İRİS VE PARMAK İZİ TANIMA YOLUYLA PASAPORT KONTROLÜNDEN GEÇEBİLECEK

Ankara, 25 Ocak 17 : Avustralya, sınır kapılarına biyometrik kontrol sistemi getirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Avustralya hükümeti, 2020 yılından itibaren yolcuların yüzde 90'ının insan yardımı olmadan pasaport kontrolünden geçmesini sağlayacak bir elektronik sistem üzerinde çalışıyor.

Söz konusu sistem için 80 milyon İngiliz sterlini (100 milyon dolar) ayrıldığı ve hayata geçirilmesi halinde yolcuların, yüz, iris ve parmak izi tanıma yoluyla pasaport kontrolünden geçebileceği belirtildi.

Avustralya Stratejik Politikalar Enstitüsü'nde görevli sınır güvenliği amiri John Coyne, "Sistem dünyada bir ilk olabilir. Biyometrik sistemler hızla ilerliyor ve büyük verileri denetim altına alma becerilerimiz de katlanarak büyüyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya sınır güvenliği birimi, Kusursuz Yolcu Projesini bu yaz başkent Canberra'da uygulamayı planlıyor.

(AA/AK/ŞEB)

