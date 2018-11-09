Avustralya’da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

MELBOURNE\'DE ARACINI ATEŞE VERDİKTEN SONRA BIÇAKLA ETRAFA SALDIRAN KİŞİ VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Melbourne, 9 Kasım 18 (.): Avustralya\'nın Melbourne şehrinde ana caddede aracını ateşe verdikten sonra etraftakilere bıçakla saldıran kişi polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi. Olayda bir kişi öldü, saldırgan dahil 3 kişi yaralandı.

Victoria polisi, ismi açıklanmayan bir erkeğin Melbourne kent merkezindeki ana caddede henüz bilinmeyen nedenle arabasını ateşe verdiğini, daha sonra da etraftakilere ve polise bıçakla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda yaralanan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Basına yansıyan görüntülerde, söz konusu şahsın olay yerine gelen polislere bıçakla saldırması, daha sonra da polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmesi yer aldı.

Saldırganın başlattığı araçtaki yangın, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan saldırganın aracını yakma ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Saldırının terör bağlantısı bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)