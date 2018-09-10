Avustralya\'da Altın Kabuk Bağlamış Dev Kayalar Bulundu



Ankara, 10 Eylül 18 : Avustralya\'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulunduğu bildirildi.



BBC\'nin haberine göre, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals, geçen hafta Kalgoorlie yakınındaki madende bulunan iki kayayı kaplayan altının, en az 4 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.



Kuvars kayalardan büyük olanın üzerindeki altının miktarının 60 kilogramdan fazla olduğu belirtildi.



"Çok nadir rastlanabilecek bir keşif" olarak nitelendirilen kayaların, açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.



(AA/ÖZ/FEZ)

