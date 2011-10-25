Avustralya’dan Güney Kıbrıs’a destek

Avustralya’nın Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Trevor Peacock; ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın “egemenlik haklarını” desteklediğini ifade etti.

Avustralya’nın Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Trevor Peacock; ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın “egemenlik haklarını” desteklediğini ifade etti. Haravgi gazetesine göre Rum Savunma Bakanı Dimitris İliadis ile dün yaptığı görüşmede, Peacock, Güney Kıbrıs’ın “egemenlik haklarını” tanıdığını ve desteklediğini ifade ederek, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı duyulmasının gerekliliğine işaret etti.

Peacock bölgedeki gerilimin azalmasını ve Kıbrıs sorunun çözümünü olmasını umduklarını belirtti. Öte yandan Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB)” doğalgaz arama çalışmaları hakkında bilgi veren İliadis, Güney Kıbrıs’ın ciddiyet ve sorumlulukla egemenlik haklarını uygulamakta kakarlı olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın bölgede barış ve işbirliğinin olmasını arzuladığını söyleyen İliadis, Türkiye’yi Kıbrıs sorununun çözümüne özlü katkılar koymaya çağırdı.