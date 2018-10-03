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Avustralya Ve Yeni Zelanda'dan Endonezya'ya Yardım

Avustralya Ve Yeni Zelanda'dan Endonezya'ya Yardım

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:42
Avustralya Ve Yeni Zelanda'dan Endonezya'ya Yardım

BAŞBAKAN SCOTT MORRİSON, SULAWESİ ADASI'NDAKİ DEPREM VE TSUNAMİ FELAKETİNDEN ETKİLENENLERE 5 MİLYON DOLARLIK YARDIMDA BULUNACAKLARINI AÇIKLADI

YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI WİNSTON PETERS, ACİL MÜDAHALE ÇABALARINA YARDIMCI OLMAK İÇİN 1,6 MİLYON DOLAR AKTARILACAĞI BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenler için 5 milyon dolarlık insani yardım paketi hazırladıklarını duyurdu.

Morrison, Başbakanlığın resmi sayfasında yer alan açıklamasında, Sulawesi'deki yıkıcı deprem ve tsunami sonrasındaki oluşan insani ihtiyaçlara cevap vermek için hazırladıkları 5 milyon dolarlık insani yardım paketinin Endonezya Hükümeti ve yardım kuruluşları tarafından afetzedelere ulaştırılacağını belirtti. 

Avustralya hükümetinin sağlayacağı yardım paketi kapsamındaki 500 bin dolarlık ilk bölümün Endonezya Kızılhaçı vasıtası ile mağdurlara temel gıdalar, battaniye ve çadır acil ihtiyaç malzemelerinin temininde kullanılacağını aktaran Morrison, "Avustralya bir sağlık ekibi kurmayı planlıyor ve şu anda yardım çabalarını en iyi şekilde desteklemek için nereye yerleştirileceğini belirlemek maksadıyla Endonezya Hükümeti ile çalışıyor" bilgisini paylaştı.

Endonezya'ya, Avustralya Savunma Kuvvetlerinin yardıma hazır olduğunu ilettiklerini duyuran Morrison, arıca sığınak, su ve hijyenik malzemelerde dahil olmak üzere insani yardım malzemeleri sağlayabileceklerini bildirdi.

YENİ ZELANDA'DAN 1,6 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Sulawesi depremi ve tsunami sonrası acil müdahale çabalarına yardımcı olmak için 1,6 milyon dolar aktarılacağı bilgisini verdi.

Yeni Zelanda'nın hazırladığı yardımın 1,5 milyon dolarlık bölümünün insani yardım kuruluşları aracılığıyla mağdurlara ulaştırılacağını kaydeden Bakan Peters, geri kalan 100 bin doların ise Cakarta'daki Yeni Zelanda Büyükelçiliği tarafından diğer acil çağrılara cevap vermek için kullanacağını açıkladı.

Bakan Peters, "Yeni Zelanda, Endonezya Hükümeti ile yakın temas halindedir. Büyük ve karmaşık kurtarma çabasıyla ilgili ortaya çıkacak gelişmelerde daha fazla yardım sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5, yerel kaynaklara göre 7,4 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Deprem ve ardından 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurduğu Donggala ve Palu kentlerinde son gelen bilgilere göre bin 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 10:13
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