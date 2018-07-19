banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92623
ALTIN
188.971
DOLAR
4.8283
STERLİN
6.2688
EURO
5.6037
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

Avustralya'dan Papa'ya Başpiskoposu görevden al çağrısı

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull, Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa Franciscus'a, Katolik rahiple ilgili cinsel taciz iddialarının üstünü örttüğü ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ı görevden alma çağrısı yaptı.

Avustralya'dan Papa'ya Başpiskoposu görevden al çağrısı

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull, Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa Franciscus'a, Katolik rahiple ilgili cinsel taciz iddialarının üstünü örttüğü ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ı görevden alma çağrısı yaptı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:44
Avustralya'dan Papa'ya Başpiskoposu görevden al çağrısı

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull, Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa Franciscus'a, Katolik rahiple ilgili cinsel taciz iddialarının üstünü örttüğü ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ı görevden alma çağrısı yaptı.

Başbakan Turnbull, 1970'li yıllarda sorumluluğunda bulunan Sydney'in kuzeyindeki Hunter Valley bölgesindeki bir kilisede iki papaz yardımcısı çocuğu taciz eden pedofil rahiple ilgili iddiaları polise bildirmediği için hüküm giyen Başpiskopos Wilson'ın görevinde kalmaması gerektiğini belirtti. 

Turnbull, "Daha önce çok sayıda lider onu istifaya çağırdı, istifa etmesi gerektiği açık. Bence Kilise'nin nihai otoritesi (Papa) inisiyatifi ele alarak onu görevden almalı." dedi. 

Wilson, daha önce yaptığı açıklamada istifa çağrılarına karşılık olarak, davanın temyiz süreci sonuçlanana kadar istifa etmeyi düşünmediğini belirtmişti.

Avustralya'da Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 1950-2010 yılları arasında ülkede görev yapan Katolik rahiplerin yüzde 7'si hakkında cinsel taciz iddiaları olduğu ortaya çıkmıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 16:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’nın “yenilmez silahları”nda hazırlıklar tamamlanıyor
Rusya’nın “yenilmez silahları”nda hazırlıklar tamamlanıyor
Öldüren kıskançlık… 3 yaşındaki kızlarının gözü önünde…
Öldüren kıskançlık… 3 yaşındaki kızlarının gözü önünde…
Zehri bileklerine sürmüş
Zehri bileklerine sürmüş
Amazon’un piyasa değeri 900 milyar doları aştı
Amazon’un piyasa değeri 900 milyar doları aştı
Meksika'da Yeni Seçilen Devlet Başkanının Partisine Para Cezası...
Meksika'da Yeni Seçilen Devlet Başkanının Partisine Para Cezası...
İsrail’de tartışmalı “Yahudi ulus devleti” tasarısı kabul edildi
İsrail’de tartışmalı “Yahudi ulus devleti” tasarısı kabul edildi
Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi
Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi
Borıs Johnson'dan hükümete Brexıt eleştirisi
Borıs Johnson'dan hükümete Brexıt eleştirisi
Blue Orıgın'den Uzay aracı denemesi
Blue Orıgın'den Uzay aracı denemesi
Hindistan'da mutluluk dersleri okutulmaya başlandı
Hindistan'da mutluluk dersleri okutulmaya başlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim