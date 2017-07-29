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29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:55

'Avustralya'daki Kadınlar Müslüman Erkekler Tarafından Döllenmeli'

'Avustralya'daki Kadınlar Müslüman Erkekler Tarafından Döllenmeli'
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Avustralya'da "helal gıda" belgelendirme kurumu başkanı, Avustralyalı kadınların kendilerini döllemek için Müslüman erkeklere ihtiyacı olduğunu söyleyince, ülkede büyük tepki gördü.

Avustralya'da Helal Sertifikasyon Otoritesi Başkanı Muhammed Elmalhi, ülkedeki kadınların Müslüman erkekler tarafından döllenmesi gerektiğini söyledi.

ABC gazetesinin haberine göre, Helal Sertifikasyon Otoritesi Başkanı Muhammed Elmalhi, Facebook sayfasında Avustralyalı kadınların Müslümanlar erkeklere ihtiyacı olduğunu çünkü ülkedeki erkeklerin "ölmekte olan bir cins" olduğunu yazdı.

Müslüman erkeklerin Avustralyalı kadınları mutlu etme görevi olduğunu söyleyen Elmalhi, ülkedeki beyaz ırkın 40 yıl içinde yok olacağını iddia etti.

Avustralyalı erkeklere iyi bir mezar yeri seçmeyi ya da intihar etmeyi öneren helal sertifikasyon lideri, sosyal medyada büyüyen öfkenin ardından mesajlarını sildi.

Elmalhi mesajını, Hebrew Üniversitesi'nin Batılı erkeklerin sperm konsantrasyonunun yüzde 52.4 düştüğünü gösteren çalışmasına dayandırmıştı.


 
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