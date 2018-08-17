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Avustralya'da Yangın Söndürme Helikopteri Düştü: 1 Ölü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde orman yangınına müdahale ettiği sırada düşen helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.

Avustralya'da Yangın Söndürme Helikopteri Düştü: 1 Ölü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde orman yangınına müdahale ettiği sırada düşen helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:46
Avustralya'da Yangın Söndürme Helikopteri Düştü: 1 Ölü


 Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde orman yangınına müdahale ettiği sırada düşen helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.

NSW Kırsal İtfaiye Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, yangın söndürme helikopterinin Ulladulla kasabasının batısında devam eden orman yangınına müdahale sırasında düştüğü belirtildi.

Ağaçlara çarparak düşen helikopterdeki kimliği açıklanmayan pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Havacılık Güvenliği Kurumu sözcüsü Peter Gibson, "İçinde sadece pilotun bulunduğu, yangınlarla mücadele eden helikopter araziye düştü." dedi.

NSW'de iki gündür devam eden ve şu ana kadar iki evin kül olduğu orman yangınlarında dün itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 4 itfaiyeci hastaneye kaldırılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 10:49
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