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21 Şubat 2017 Salı 06:32

Avustralya'da Uçak Düştü: 5 Ölü

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Essendon Havalimanı'ndan kalkışının ardından bir mağaza deposunun üstüne düşen küçük uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da Uçak Düştü: 5 Ölü
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İÇİNDE BİR PİLOT VE 4 YOLCU BULUNAN UÇAĞIN MELBOURNE KENTİNDEN HAVALANDIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA MAĞAZA DEPOSUNUN ÜSTÜNE DÜŞMESİ SONUCU YAŞANAN KAZADA KURTULAN OLMADI

KAZADA ÖLEN YOLCULARIN ABD'Lİ OLDUĞU VE GOLF OYNAMAK İÇİN KİNG ISLAND'A GİTMEK AMACIYLA UÇAĞI KİRALADIĞI BELİRTİLDİ

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Essendon Havalimanı'ndan kalkışının ardından bir mağaza deposunun üstüne düşen küçük uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Genellikle küçük uçak ve helikopterlere hizmet veren havalimanından kalkan ve içinde biri pilot 5 kişi bulunan charter tipi uçak, yerel saatle 09.00 sularında havalimanı yakınındaki DFO Alışveriş Merkezi'nde bir mağazanın depo bölümünün üstüne düştü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alev topuna dönen uçağın parçaları çevredeki otoyola saçıldı.

Bölgeyi güvenlik kordonuna alan ve otoyolu trafiğe kapatan Victoria polisi, uçaktaki 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

UÇAKTAKİ 4 YOLCU AMERİKALI

Düşen uçakta bulunan 4 yolcunun ABD'li olduğu belirtildi. Bu kişilerin, golf oynamak üzere King Island'a gitmek için uçağı kiraladığı öğrenildi.

Melbourne'un en yoğun alışveriş merkezlerinden DFO'nun kaza sırasında açık olmaması ve uçağın mağazanın depo bölümüne düşmesinin muhtemel bir faciayı önlediği ifade edildi.

KAZANIN NEDENİ MOTOR ARIZASI

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, kazaya ilişkin açıklamasında, düşen uçakta 5 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Bunun son 30 yıldaki en önemli sivil havacılık kazası olduğunu belirten Andrews, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Olay yeri yakınında yaşayan John Callum ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Daha sonra bölgeden dumanlar yükseldiğini anlatan Callum, "Acil servislerin geldiğini duydum. Dışarı çıktığımda çok duman gördüm ve geldim gördüm ki uçak düşmüş." dedi.

İlk belirlemelere göre, uçağın motorundaki arıza nedeniyle düştüğü açıklanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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